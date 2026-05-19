Победа нужна всем и не только ради трофея. Все, что надо знать о финале Кубка Украины между 'Динамо' и 'Черниговом'

20 мая во Львове пройдет финал Кубка Украины и этот матч можно смело назвать центральной игрой сезона. Его влияние на украинский футбол больше, чем последних Классических и еврокубков, ведь это настоящий феномен. Чем силен "Чернигов"? Насколько "Динамо" фаворит? Рассказывает OBOZ.UA.

"Динамо" без главного нападающего?

Абсолютный фаворит матча – "Динамо". Это логично и предсказуемо. Путь киевлян в Кубке начался со стадии 1/16, где 2:1 переиграли "Александрию", затем с тем же счетом преодолели "Шахтер", а в четвертьфинале прошли "Ингулец". Полуфинал стал повтором прошлогодней игры, однако сейчас "Буковина" сломалась быстрее и 3:0 стали легким матчем. За весь турнир бело-синие уступали только 24 минуты, когда горняки забили первыми, но тогда Ярмоленко и свеженький Герреро быстро выровняли положение в сторону победы.

Перед матчем "Динамо" понятно, что через УПЛ путь в Европу для них ограничен; после финала будет "Кудривка", которая тоже решает вопрос сохранения прописки. Сезон омрачен вылетом из Лиги конференций и в целом неуверенной игрой весь год, поэтому динамовцам трофей категорически нужен, чтобы взять хоть что-то и путевку в Лигу Европы. Самой большой кадровой потерей для столичного клуба является Пономаренко. После травмы в начале месяца форвард до сих пор не выходил на поле, против "Полтавы" его тоже не выпустили. Сам игрок заявил журналистам, что готов к игре и хочет отдать на поле все, но все еще неизвестно, доступен ли он для Костюка.

А еще есть чисто статистический аспект. Досрочной победой в Премьер-лиге "Шахтер" стал самым титулованным клубом Украины за последние 35 лет. Теперь у них 40 трофеев – и это больше, чем у "Динамо" (39). У бело-синих больше чаш УПЛ, но в кубковых играх горняки успешнее; Суперкубков у них поровну. Поэтому киевлянам очень надо выигрывать, чтобы не отпускать главного соперника далеко вперед.

"Чернигов": мечта, которая бывает раз в жизни

Выход в финал Кубка Украины – это всегда много работы, а "Чернигову" еще и очень повезло на этом пути. Команда начала свой путь с самого начала, аж с обоих предыдущих раундов, где по 1:0 преодолели "Чайку" и "Викторию". В 1/32 произошла их единственная победа на весь основной турнир, переиграли столичный "Атлет". Далее они проиграли "Кривбассу", но прошли из-за технической ошибки соперника в отношении игроков. В 1/8 было "Лесное", победа по пенальти. Четвертьфинал, "Феникс" и тоже выход дальше по пенальти. Полуфинал, "Металлист 1925" и... проход по пенальти.

Это история уровня Netflix, потому что придумать такое количество совпадений просто невозможно. Символично, что последней командой на кубковом пути тоже будет киевский клуб. Забивали черниговчане очень мало, буквально 1 раз в ворота "Лесного". Еще был 1 мяч криворожанам, но он статистически отменен из-за технической победы. Понятно, что команда будет играть автобусом, но им есть за что биться. Тренер команды Валерий Черный сказал, что завтра команда выйдет на поле за мечту:

Понять, готова ли команда ментально или нет – достаточно трудно, потому что у нас нет опыта таких матчей. То, что ребята понимают, в каком матче они должны сыграть – это сто процентов. Мы со своей стороны стараемся их больше успокоить. Возможно, это пиковая игра в карьере для многих ребят, но все же это одна игра, которая может принести любой результат - Валерий Черный, главный тренер "Чернигова"

Разговоров о серии пенальти много, ведь это главное оружие черниговской команды. Но такое тайное оружие и голкипер Татаренко, который в нужный момент всегда останавливал мяч, наготове. Сам тренер говорит, что нужна максимальная концентрация на приятных эмоциях. Он даже заявил, что в серии одиннадцатиметровых у "Чернигова" шансов будет больше.

В истории финалов украинского Кубка были представители не высшей лиги, а "Буковина" дважды достигала полуфиналов за последние 2 года. Однако это команды буквально с разных полюсов – там где черновчане вышли в УПЛ, черниговский коллектив буквально бьется за выживание в Первой лиге. Но никто не смотрит на разницу голов и или количество матчей, которые еще надо доиграть. Все понимают уровень самоотдачи для главной игры сезона.

Могут ли наши финалисты сыграть в еврокубках по регламенту?

Задача "Динамо" уже много раз прозвучала и попадание в еврокубки легко возможно. А вот что с "Черниговом"? Клуб тоже может выйти дальше, но есть несколько звездочек. Лицензия на еврокубковое место, по правилам УЕФА, доступна для любого победителя Кубка Украины, неважно из какого дивизиона. Но есть ряд требований: серьезная проверка на финансы, отчетность, отсутствие задолженностей перед игроками и определенные лицензии. Если с этим вопросов у УЕФА не возникнет, то останется только инфраструктура.

Играть будут в Польше, поэтому проверять арену в Чернигове не будут. Руководство клуба уже сказало, что подыскивает варианты. Если произойдет сенсация и пока перволиговый "Чернигов" выиграет Кубок, но не пройдет проверку, то квота для Лиги Европы никуда не исчезнет – она просто уйдет серебряному призеру УПЛ. То есть, "Полесье" или ЛНЗ теоретически могут получить повышение в евроклассе.

Когда смотреть матч?

Финал Кубка Украины "Динамо" против "Чернигова" пройдет во Львове 20-го мая. Начало в 18:00 по Киеву. Игру покажет MEGOGO Sport и "УПЛ.ТБ". Кстати, наш матч будет разогревом для финала Лиги Европы между "Астон Виллой" и "Фрайбургом", который будет вечером в среду, в 22:00.