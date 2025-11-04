Два матча отборочного турнира ЧМ-2026 осталось провести сборной Украины в ноябре – это будут заключительные игры в нашей отборочной группе. 13 ноября подопечные Сергея Реброва играют в Париже со сборной Франции, а 16 ноября мы принимаем сборную Исландии – и финиш. Шансы нашей команды выйти со второго места в плей-офф отбора на Мундиаль неплохие, но результата добиваться необходимо.

В отборах на мировые первенства Украина в шести циклах из семи ниже второго места в группе не опускалась. На ЧМ-2006 в Германии сборная Олега Блохина попала с первого места в своей отборочной группе, а в пяти случаях наша сборная уступала на стадии плей-офф.

Сборная Украины в отборах чемпионатов мира

Турнир Тренер И В Н П М О Результат ЧМ-1998 Йожеф Сабо 12 6 3 3 11-9 21 Поражение в плей-офф ЧМ-2002 Валерий Лобановский 12 4 6 2 15-13 18 Поражение в плей-офф ЧМ-2006 Олег Блохин 12 7 4 1 18-7 25 Выход на ЧМ с 1 места ЧМ-2010 Алексей Михайличенко 12 6 4 2 21-7 22 Поражение в плей-офф ЧМ-2014 Олег Блохин, Андрей Баль, Михаил Фоменко 12 7 3 2 30-7 24 Поражение в плей-офф ЧМ-2018 Андрей Шевченко 10 5 2 3 13-9 17 Третье место в группе ЧМ-2022 Андрей Шевченко, Александр Петраков 10 3 6 1 14-10 15 Поражение в плей-офф

28 финалистов уже известны

В финальном турнире ЧМ-2026 выступят 48 сборных. В их число уже вошли США, Мексика, Канада (все – организаторы чемпионата), а еще Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д’Ивуар, Алжир, Тунис, Гана, Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай, Новая Зеландия, Англия.

ЧМ-2026 принесет рекордную прибыль

По информации лондонской финансовой компании Pitch Marketing Corporation, 23-й Чемпионат мира станет самым прибыльным спортивным мероприятием в истории. ФИФА ожидает прибыль от проведения турнира порядка 10 миллиардов долларов. Увеличение доходов в первую очередь связано с увеличением количества матчей – с 64-х до 104-х.

Организаторы надеются, что трибуны стадионов будут заполнены. Часть из этих солидных доходов будет распределена между 48 сборными, в зависимости от их успехов на первенстве. Как видим, ЧМ – дело прибыльное, вызывает он не только спортивный интерес. А функционеры ФИФА уже подумывают об увеличении участников финального турнира.

Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Центре искусств имени Джона Кеннеди. К этому времени уже будут известны 42 из 48 участников. Остальные шесть определятся в марте 2026 года, после матчей плей-офф.

Не жалеют денег

Огромные деньги вращаются в мировом футболе. По данным порталам Flashscore, английская Премьер-лига – лидер летнего трансферного окна. Она потратила 1,748 миллиарда евро. Итальянская Серия А на втором месте – 612,4 миллиона. В целом, если подсчитать летние затраты топ-5 европейских лиг, за исключением АПЛ, то общая сумма их затрат – 1,658 миллиарда. Как видим, эта сумма уступает АПЛ. Бундеслига (Германия) потратила 463 миллиона евро, Ла Лига (Испания) – 379,7 миллиона евро, Лига 1 (Франция) – 205,2 миллиона евро.

Еще один интересный факт. Лидером последних 25 лет по потраченным финансам на трансферы среди французских клубов является столичный ПСЖ. За это время его хозяева приобрели игроков на общую сумму 2,66 миллиарда евро. Украинец Илья Забарный – одно из последних приобретений ПСЖ. С большим отставанием на втором месте "Монако", который за 25 лет потратил 1,35 миллиарда евро. Топ-3 рейтинга замыкает "Лион" – 1,1 миллиарда.

Неугомонный Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу – самый возрастной тренер в истории футбола, который возглавляет национальную сборную. Ему 80 лет и 3 месяца.

Тренерская карьера Луческу началась в 1979 году. С тех пор румынский специалист возглавлял такие клубы: "Корвинул", "Динамо" (Бухарест), "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Рапид" (Бухарест), "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер", "зенит", "Динамо" (Киев). В "Шахтере" Луческу работал в 2004-2016 гг. и со своими подопечными завоевал восемь комплектов золотых медалей чемпионата Украины, 6 Кубков и 7 Суперкубков нашей страны, а также Кубок УЕФА-2008/2009. Работая с киевским "Динамо", Луческу привел "бело-синих" к чемпионству, а также завоевал Кубок и Суперкубок Украины.

В отборочной группе Н на ЧМ-2026 соперниками сборной Румынии с Луческу во главе являются команды Австрии, Кипра, Сан-Марино, Боснии и Герцеговины.

Матчи Реброва

В 30 матчах под руководством нынешнего наставника "желто-синие" отпраздновали 14 побед, 8 раз сыграли вничью и столько же раз проиграли. 48 мячей было забито, 42 пропущено. Рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера национальной команды является Олег Блохин. В его активе 64 поединка. Наивысшим достижением стал выход в четвертьфинал ЧМ-2006 – к слову, в той сборной играл и нынешний наставник "желто-синих". В 51 матче возглавлял сборную Андрей Шевченко, в 37 – Михаил Фоменко, в 34 – Йожеф Сабо.