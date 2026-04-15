Пидгрушная впервые показала своего мужа, от которого родила первенца. Фото

Прославленная украинская эксбиатлонистка Елена Пидгрушная опубликовала совместную фотографию с супругом Ростиславом, которого ранее почти не показывала публично. Пара состоит в браке с мая 2025 года, а в августе того же года у них родился сын.

Видео дня

Снимок спортсменка разместила в соцсетях. Известно, что её муж является военнослужащим. Свадьба состоялась 3 мая 2025 года в посёлке Ворохта Ивано-Франковской области.

В августе 2025 года у пары родился первенец Давид. Ранее Пидгрушная отмечала, что её супруг является сиротой, а семейную жизнь описывала как состояние "на другой планете".

Вместе с фото спортсменка опубликовала видеообращение, записанное перед церемонией награждения. В нём она сообщила, что примет участие в мероприятии и вручит одну из наград, а также поблагодарила стилистов из Харькова за образ в национальных цветах.

Ранее у Пидгрушной были два брака. В 2013 году она вышла замуж за Алексея Кайду, в 2016 году пара развелась.

В 2021 году она заключила брак с Иваном Билосюком, но в начале 2025 года они официально расстались.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Недавно титулованная биатлонистка попала в Книгу рекордов Украины. 28 марта в рамках прощального мероприятия Елена установила исторический национальный рекорд по количеству вышитых картин, созданных олимпийской чемпионкой – 27 штук.

Напомним, что главным триумфом карьеры Пидгрушной стала победа в женской эстафете на Олимпиаде в Сочи, где она блестяще провела финальный этап.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!