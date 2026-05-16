Первый в истории. Бекхэм установил уникальное достижение Великобритании

Легендарный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, чье состояние превысило один миллиард фунтов стерлингов, пишет ESPN. Вместе с супругой Викторией он вошел в список богатейших спортивных персон страны по версии Sunday Times Rich List.

Совокупное состояние семьи Бекхэмов в 2026 году оценили в 1,185 млрд фунтов стерлингов. В рейтинге самых богатых представителей спорта они заняли второе место, уступив только семье бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, чье состояние составило 2 млрд фунтов.

Часть доходов Бекхэма связана с клубом "Интер Майами", совладельцем которого он является. По оценкам, стоимость команды MLS достигает 1,45 млрд долларов. Кроме того, бывший капитан сборной Англии получает крупные доходы от рекламных контрактов с Adidas, Hugo Boss и другими брендами.

Виктория Бекхэм увеличила состояние благодаря собственному модному бренду. Ранее она получила мировую известность как участница группы Spice Girls.

В список богатейших спортивных персон также вошли промоутеры Барри и Эдди Хирн с состоянием 1,035 млрд фунтов. Британский супертяжеловес Энтони Джошуа занял восьмое место с состоянием 240 млн фунтов, Тайсон Фьюри стал девятым с 162 млн.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон расположился на пятой позиции с состоянием 435 млн фунтов. Гольфист Рори Макилрой занял седьмое место с 325 млн. Капитан сборной Англии Гарри Кейн и двукратный победитель Уимблдона Энди Маррей разделили десятое место: у каждого по 110 млн фунтов.

