Первые матчи Суперлиги Favbet в 2026 году: расписание трансляций 10-11 января

В субботу и воскресенье 10-11 января в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Favbet состоятся девять матчей. По четыре матча будет сыграно в Днепре и Запорожье, а также один матч состоится в Николаеве.

Видео дня

Вашему вниманию расписание трансляций матчей девятого тура, которые пройдут на трех телеканалах, а также на YouTube-канале ФБУ.

Расписание матчей Суперлиги 10-11 января:

10 января, суббота

13:00. "Харьковские Соколы" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Запорожье" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

16:00. "Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ")

17:00. "Днепр" – "Старый Луцк" (XSPORT, YouTube ФБУ)

11 января, воскресенье

13:00. "Запорожье" – "Старый Луцк" ("Киевстар ТВ")

13:30. "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" ("Суспільне Спорт", YouTube ФБУ)

15:00. "Нико-Баскет" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

16:00. "Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" ("Киевстар ТВ")

16:30. "Черкаськи Мавпы" – "Ривне" (YouTube ФБУ)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!