Первые финны для 'Шахтера'. Что это за 'Ильвес', где смотреть матч и чего ждать от старта горняков в Лиге Европы?

Сегодня вечером донецкий "Шахтер" начнет сезон матчем Лиги Европы против финского "Ильвеса". Это дебютная встреча горняков с клубами из Финляндии, да и сама команда довольно непростая. Чем они сильны? А чем слабые? Как "Шахтер" готовится к началу сезона? OBOZ.UA собрал все детали.

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"Ильвес": почти 100-летнее существование, разные виды спорта, всего 4 трофея

Команда была создана в 1931-м в городе Тампере, недалеко от Хельсинки. Городок на берегу озера хотел что-то мультиспортивное - так у клуба несколько раз менялось назначение, хоккей становился главным, дважды структура даже развалилась... И объединилась заново, когда слились 3 разных клуба. Сейчас их называют рыси.

"Ильвес" за почти 100 лет существования имеет лишь 4 кубка: одна победа в чемпионате и 3 в Кубке Финляндии. В нынешние еврокубки клуб попал как серебряный чемпион: рыси в последний момент упустили возможность взять первое за 43 года чемпионство, поэтому пошли в квалификацию ЛЕ. В этом году они ведут новую борьбу за золото Вейккауслиги, находясь на 3 позиции с 4-мя поражениями. Высшее достижение в Европе - 1999-й год и плей-офф Кубка обладателей кубков. Тогда удалось сыграть 1:1 с "Ромой" на выезде, но дома финны были разбиты 5:2.

Команда, по данным Transfermarkt, стоит на сегодня 4.35 млн евро. Самых дорогих игроков двое - Юккола и Попович, оба по 450 тысяч. Но лучший игрок этого года Мариус Сёдербек: молодой полузащитник, сделавший 4+3 за 15 игр. Клуб преимущественно составлен финнами, большинство футболистов не провели в команде более 3-х лет.

Как соперник подходит к сегодняшнему матчу?

У финнов система весна-осень, поэтому там все в самом разгаре - и это плюс перед игрой с украинским клубом. "Ильвес" активно борется за лидерство, уступая "Интеру Турку" лишь в 1 балл. Хотя сезон уже омрачен Кубком - из него вылетели в самом начале. За последний месяц клуб провел 5 матчей, выиграл только три.

По играм этого сезона заметна тенденция: финны активны ближе к перерыву и перед финальным свистком. Но если у "Ильвеса" завершающие 20 минут складываются плохо, то им сложно выиграть матч. Конечно, горняки с июля будут играть совсем иначе под руководством нового тренера и наши только начинают выступления после отпусков. Интересно, что привнесет Туран в игру гранда и использует ли эти слабые факторы у соперника? Сам коуч сказал так:

"Верю, что мы будем действовать хорошо и мощно, будем владеть мячом, будем играть как "Шахтер". Будем играть на чужой половине поля. Вы увидите команду, которая реагирует на каждый мяч и отдается полностью для победы. Я очень доверяю своим футболистам, вижу огонь в их глазах. Сыграем зажигательно и страстно". - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Еврокубки для "Шахтера" выпали на середину сборов

Горняков такой ранний старт в еврокубках застал прямо во время предсезонки. Арда Туран готовил команду интенсивными физическими нагрузками (которые не всем пошли на пользу). Сам тренер говорит, что хочет скомбинировать подготовку и отдых. Сейчас было 2 матча: против "Горицы" выиграли 1:0, а вот со "Словацко" разошлись 1:1. "Шахтер" повышает динамику и прессинг, но надо добавить в возвращении мяча, чтобы это происходило быстрее и эффективнее.

Подготовительная тренировка перед игрой в Любляне была вчера, горняки полтора часа отрабатывали квадраты, держание мяча и развитие атаки. Все результаты творческого гения Турана увидим уже сегодня вечером, в его первой официальной игре в качестве наставника. Что интересно, сборы не остановлены и продолжатся... завтра! 11-го июля "Шахтер" сыграет против местного "Бринье".

Кадровые проблемы "Шахтера" начались еще до официальных матчей

Похоже, Туран перестарался со слишком интенсивными тренировками, ведь у него уже недоступны 2 игрока. Во время сборов в Словении получил мышечную травму полузащитник Дмитрий Крыськив. Его мы не увидим до августа. Также вылетел и центрбек Диего Арройо, у которого повреждение боковой связки колена и на лечение нужно 2 недели. Так что оба точно не помогут в обеих играх против финнов. И если зимний новичок "Шахтера" провел за первую команду только 1 неполный матч, то Крыськив важен в ротации и отбегал более 30 матчей в прошлом сезоне. Пока о новых травмах в лагере горняков не сообщали, но сейчас каждый игрок на вес золота.

Сможет ли "Шахтер" пройти дальше?

Откровенно скажем - обязан. "Ильвес" это не про футбол, это про удовольствие от самого процесса. Исторически в ЛЕ финская команда никогда не проходила первый этап отбора. В то же время, клуб имеет немало сухих матчей. Украинская команда не имеет права на другой результат, кроме как 2 победы. Будем откровенны: вылететь из Лиги Европы в первом же раунде будет позором для одного из лучших клубов Украины. В случае выигрыша 2-матчевого противостояния, нас дальше ждет "Бешикташ". А вот если проиграть, то будет второй шанс в Лиге конференций против "АЗ". Там будут стартовать и другие 3 украинских клуба.

Где и когда смотреть матч?

Первый матч "Шахтера" против "Ильвеса" пройдет 10-го июля в Любляне. Встречу покажет сервис MEGOGO. Начало игры 1-го раунда Лиги Европы в 21:00. Горняки - главный фаворит и этого матча, и всей пары.