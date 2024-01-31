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Первая в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии. Видео победного прыжка

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Первая в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии. Видео победного прыжка

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на своих первых соревнованиях в 2024 году. 22-летняя днепрянка стала первой на турнире World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.

Видео дня
Первая в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии. Видео победного прыжка

Ярослава начала свое выступление с отметки 1.90 м. К тому времени пять из восьми спортсменок уже выбыли из борьбы. Взяв эту отметку с первой попытки, Магучих дальше заявила высоту 1.94 м. Тут единственной соперницей нашей соотечественницы была немка Имке Оннен.

Первая в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии. Видео победного прыжка

Затем Магучих взяла 1.96 метра. Оннен отметку пропустила, решив прыгать на 1.98 м. Все три попытки немецкой легкоатлетки оказались неудачными.

Украинка покорила 1.98 с первого раза, а затем со второй попытки прыгнула сперва на 2.01, а затем и на 2.04.

Это стало новым рекордом турнира в Котбусе, лучшим результатом сезона в мире и повторением третьего лучшего прыжка в карьере легкоатлетки из Днепра.

Личным рекордом Магучих остаются 2.06 метра, которая она покорила в феврале 2021 в Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября Ярослава Магучих объявила о помолвке, заявив, что свадьба состоится уже после Олимпийских игр-2024 (11 августа).

Ярослава Магучих

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