Первая в мире! Магучих с рекордом выиграла турнир в Германии. Видео победного прыжка

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на своих первых соревнованиях в 2024 году. 22-летняя днепрянка стала первой на турнире World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.

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Ярослава начала свое выступление с отметки 1.90 м. К тому времени пять из восьми спортсменок уже выбыли из борьбы. Взяв эту отметку с первой попытки, Магучих дальше заявила высоту 1.94 м. Тут единственной соперницей нашей соотечественницы была немка Имке Оннен.

Затем Магучих взяла 1.96 метра. Оннен отметку пропустила, решив прыгать на 1.98 м. Все три попытки немецкой легкоатлетки оказались неудачными.

Украинка покорила 1.98 с первого раза, а затем со второй попытки прыгнула сперва на 2.01, а затем и на 2.04.

Это стало новым рекордом турнира в Котбусе, лучшим результатом сезона в мире и повторением третьего лучшего прыжка в карьере легкоатлетки из Днепра.

Личным рекордом Магучих остаются 2.06 метра, которая она покорила в феврале 2021 в Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября Ярослава Магучих объявила о помолвке, заявив, что свадьба состоится уже после Олимпийских игр-2024 (11 августа).

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