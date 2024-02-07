7 февраля в чешском Нове Место все-таки стартует чемпионат мира по биатлону, несмотря на недавнюю штормовую непогоду, которая повредила стадион. Среди претендентов на награды и сборная Украины. А вот первые медали ЧМ наши стреляющие лыжники выиграли 28 лет назад – тон в индивидуальной гонке задала будущая призерка Олимпиады-1998 Елена Петрова, а затем украинки поднимались на пьедестал в двух командных гонках.

Уже после завершения спортивной карьеры уроженка Удмуртии, а сейчас сумчанка Петрова признавалась, что всегда любила соревноваться в Рупольдинге с его мягким климатом, теплой атмосферой, гостеприимством и многотысячной поддержкой публики. И в 1996 году одна из биатлонных столиц оказалась счастливой и для Елены, ти для ее партнерш по сборной.

Можно сказать, что именно с Верхней Баварии началась история "золотой четверки" во главе с Еленой Зубриловой. А первую медаль чемпионата мира "сине-желтым" принесла Петрова, завоевав "бронзу" в индивидуальной гонке. На дистанции 15 км украинка допустила один промах, отстав на полторы минуты от будущей обладательницы Кубка мира по итогам сезона француженки Эмануэль Кларе и на 20,4 секунды – от россиянки Ольги Мельник.

"Первая гонка – и сразу пьедестал. Потом еще "бронза" в эстафете. Удачный чемпионат был – и для меня, и для всей сборной. Через год была "бронза" в командной гонке с моим участием. Первое "золото" на этапе Кубка мира в Нагано в эстафете, за год до Олимпиады. А потом и сама Олимпиада…", – вспоминала Елена.

Позже Петрова отмечала, что каждая из ее 10 наград чемпионата мира очень дорога и имеет свою ценность, но самая запоминающаяся – всегда первая: "Эта медаль придала еще больше уверенности и понимания, что именно эта дистанция с ее четырьмя огневыми рубежами и есть мой конек благодаря быстрой и точной стрельбе".

А дальше еще больше. Через три дня после индивидуальной медали чемпионата мира-1996 Петрова вместе с Татьяной Водопьяновой, Валентиной Цербе и Еленой Зубриловой завоевала серебряные награды командной гонки, которой сегодня уже нет в международном биатлонном календаре. А тогда украинки уступили только немкам во главе с легендарной Уши Дизль и Катрин Апель.

За спиной наших девушек в командной гонке финишировали француженки, которые позже обошли украинок в эстафете. Петровой и компании тогда досталась "бронза", а "золото" снова отправилось в Германию.

Любопытно, но больше всего Петрова не любила выходить на дистанцию в масс-старте. По словам биатлонистки, ей не хватало той мощи и скорости прохождения этих первых метров "на руках": "Всегда сочувствовала тем спортсменкам, которые стартовали за мной, потому что я их притормаживала".

Однако на чемпионате мира 1999 года именно Елена зарубилась в масс-старте с лидером сборной Украины Еленой Зубриловой, проводившей просто феноменальный сезон. Тогда в Контиолахти Зубрилова принесла сборной первое "золото" ЧМ. И не одно, а сразу три – в индивидуальной гонке, преследовании и масс-старте, где Петровой досталось "серебро".

А сейчас легенда украинского биатлона Зубрилова живет и работает в Беларуси, поддерживает диктатора Лукашенко и закрывает глаза на войну в Украине.

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