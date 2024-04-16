Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лицемерно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию на время Игр-2024. Спикер диктатора Владимира Путина цинично обвинил Украину в постоянных попытках к эскалации войны, которую начала именно РФ.

Об этом Песков с традиционной российскому террористическому государству ложью заявил в комментарии "Интерфакс". Соучастник военных преступлении РФ в отношении Украины добавил, что агрессорам якобы не поступало никаких официальных предложений о прекращении огня.

"До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", – сказал Песков, не упомянув о том, что РФ вторглась в Украину через два дня после окончания Олимпмиады-2022.

Ранее сам Путин прокомментировал призыв Макрона об олимпийском перемирии, заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от союзников Украины прекращения огня "не только на время проведения Олимпиады" и, соответственно, прекращения поддержки нашей страны.

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