Пафосная возможность узнать худшую команду Англии. Анонс финала Лиги Европы и где смотреть игру

Сегодня в Бильбао пройдет финал Лиги Европы. Противостояние "Тоттенхэма" с "Манчестер Юнайтед" открывает трио больших финалов континентальных турниров - и именно этот выглядит наиболее контроверсионным. На поле "Сан-Мамес" встретятся команды, которые по итогам сезона должны были бы быть от трофеев как можно дальше. Но нет: сегодня две худшие команды Англии выяснят кто лучше, а кто еще хуже. OBOZ.UA рассказывает все детали вокруг этого фантастически невозможного поединка.

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Тот случай, когда буквально надо начинать с конца

Пожалуй, еще никогда в истории еврокубков наше инфопространство не было наполнено таким количеством мемов о финале ещё до его начала. То, что "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" выйдут в плей-офф можно было предсказать, но что эти двое выдержат весь путь к финалу и пересекутся на этой стадии - даже букмекеры такой вариант не придумали бы. Кто из этих двоих сильнее? В пользу лондонцев говорит внутренний сезон - они три из трех раз обыграли "Юнайтед"; остановили их дважды в АПЛ и еще раз в четвертьфинале Кубка лиги. В пользу "МЮ" скажет невероятная удача евросезона, о которой поговорим далее.

Главным предметом обсуждения, несомненно, стали их позиции в чемпионате перед матчем. После 37-го тура, команды спрятались где-то в конце таблицы: "МЮ" занимал 16 строчку, "Тоттенхэм" - 17. У манчестерцев все победы остались в ЛЕ, в домашней лиге они не выигрывают с середины марта (покорился "Лестер"). У шпор последняя победа в АПЛ датирована началом апреля, когда переиграли "Саутгемптон"; они так же отдали всю удачу на еврокубки. Прошло 7 лет с последнего английского финала в Лиге Европы - тогда "Челси" разбил "Арсенал" 4:1. Сейчас у нас снова дуэль. Вот только если в 2019-м это было дерби Лондона, то теперь это дерби подвала АПЛ.

Сможет ли Аморим с "Юнайтед"?

Фантастика: "Манчестер Юнайтед" - единственная команда Лиги Европы, которая не проиграла ни одного матча за весь турнир! Позади 15 игр, были и спасённые ничьи, но факт остается фактом. Для сравнения, в АПЛ дьяволы уступили 18 раз. На международной арене Амориму удалось невероятное: его футболисты, статичные в Англии и слабые даже против аутсайдеров, превратили каждый матч в шоу или непредсказуемый ливень голов.

После 3 подряд ничьих на старте Этапа лиги, мы выбросили манчестерцев из фаворитов даже на стыки, но потом случилось чудо. С новым тренером "МЮ" забыл о поражениях (хотя бы в одном турнире). Если взглянуть на каждый матч отдельно, то это микс убедительных побед со сногсшибательными камбэками. Здесь вам и издевательство над "Сосьедадом", и отыгрыш с "Викторией", и спасение на последних секундах с "Рейнджерс". Ну и конечно - суперкамбэк против "Лиона", затмивший даже полуфинал и разгром "Атлетика".

"Юнайтед" знают привкус трофея ЛЕ, они выигрывали его с Моуринью в 2017-ом. Успех надо повторять, даже несмотря на травмы Мартинеса и Зиркзе. Больше всего вопросов к защите - могут не выйти Ленни Йоро и де Лихт. По данным УЕФА, манкунианцы могут стать четвертой командой в истории ЛЕ, которая выигрывает турнир без поражений. Это компания с "Челси", "Вильярреалом" и "Айнтрахтом". Если нет - то это будет позор, который понимает и тренер. Его задача взять финал; если нет - то это перечеркнёт все усилия в Европе.

Распутье "Тоттенхэма"

Похоже, что без Кейна их проклятие на пустые сезоны почти завершилось - лондонцы близки к трофею как никогда. Выигрывать надо хотя бы потому, что у них есть Постекоглу, а этот австралиец очень фартовый на кубки. Так или иначе, он брал их в каждом клубе или сборной, где руководил - от Австралии до Японии. На это очень надеются и фанаты, ведь команда без международных трофеев более 40 лет. Символизма в этой игре полно, это же и 100-й матч Постекоглу во главе "Тоттенхэма". Тропа дальше ведёт либо к триумфу, либо к худшему сезону за десятки лет.

Посмотрите на их европуть: здесь не было безоблачно, как у "МЮ", впрочем, команда также вышла из первой восьмёрки, даже несмотря на одно поражение в группе. В плей-офф пришлось поднапрячься: в каждом этапе с первого матча все шло наперекосяк. Несвоевременный рикошет едва не вывел "АЗ" в четвертьфинал, понадобилась активность Одобера и Соланке во втором матче. Пройти "Айнтрахта" помог лишь пенальти. Кто бы мог подумать, что легче всего будет в полуфинале - там двумя победами остановили легенду нынешней ЛЕ - "Буде". Да и там был опасный рикошет. Их шпорам следует избегать всеми силами.

Точно известно, что не сыграют Бергвалль, Кулушевски и Мэддисон - все на травмах. Сарр на равноценную подмену на позиции ещё не готов. Зато Постекоглу перед матчем отметил, что очень доволен отдачей Ришарлисона, который играет на 110%. Давление на команду огромное: кроме вышеупомянутых моментов, на кону еще путевка в ЛЧ. Следует учесть и то, что коуч специально проводил ротации под еврокубки. Если даже так не будет победы - на севере Лондона станет жарко.

Трофей ЛЕ на 99% будет означать новый антирекорд

Команды Топ-5 лиг много раз выигрывали крупные международные трофеи, находясь не в лидерах своих чемпионатов. Но наши сегодняшние участники установят новый антирекорд. Пока имя счастливого неудачника носит "Вест Хэм" - в 2023-м команда выиграла Лигу конференций, находясь аж на 14-й строчке АПЛ. Как видим, стратегия положить все на еврокубки, забыв о других соревнованиях, окупаема.

Примечательно, что в том году сразу две команды взяли трофеи, показав полный провал внутри страны: так же "Севилья" выиграла Лигу Европы, завершив сезон в Ла Лиге на 12-й строчке. Финалисты нынешней ЛЕ обойдут их, это будет 16-я или 17-я строчка. Избежать позорного статуса возможно, но это уже игра догадок на последний тур Премьер-лиги. Для этого "МЮ" должен выиграть не только финал, но и мотивированную "Астон Виллу" - тогда они будут претендовать на 14-ю строчку. Сейчас там находится "Вулверхэмптон" и неподалеку еще есть "ВХ" (которым тогда надо проиграть свои поединки), поэтому задача не такая уж и простая и антирекорд возможен. "Тоттенхэму" такой сценарий не светит: волки в сезоне были сильнее шпор и они, при выигрыше в ЛЕ, точно обновят антирекорд.

Когда и где смотреть финал?

Главным рефери назначен известный немец Феликс Цвайер. Ассистентами станут его соотечественники Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Для Цвайера такой уровень не новый, он арбитр международной категории уже 13 лет и в этом сезоне преимущественно работал на матчах ЛЧ. Ответственность спряталась с другой стороны, потому что это всего лишь второй финал для немца: ранее он обслуживал только финал Лиги наций-2023, играли сборная Хорватии и Испании.

Финал Лиги Европы пройдет уже сегодня, 21-го мая, в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Начало игры в 22:00 по Киеву. Покажет ее медиасервис MEGOGO.