Овечкина в США ударили клюшкой по лицу, выбив зуб. Видео

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину выбили зуб в матче регулярного сезона НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс". За 16:22 до конца третьего периода Овечкин получил удар клюшкой по лицу от защитника "Чикаго" Луи Кревье, когда игроки столкнулись у борта в углу площадки.

Лучший снайпер в истории НХЛ от боли упал на лёд, после чего, согнувшись, медленно уехал на скамейку запасных. Судьи нарушения не зафиксировали.

Россиянин, вернувшись на лёд, был в ярости и эмоционально спорил с арбитром НХЛ Кендриком Николсоном после следующей остановки игры. Овечкин приподнял губу, по всей видимости демонстрируя отсутствие зуба.

"Как такое можно не заметить?" — по губам прочитал слова Овечкина комментатор Monumental Sports Network Джо Бенинати.

Вернувшись на скамейку, капитан "Вашингтона" показал повреждение во рту главному тренеру по физподготовке Джейсону Сербусу.

Первый зуб Овечкин потерял 5 октября 2007 года в матче против "Атланты Трэшерз", в своём третьем сезоне в НХЛ. Тогда он также получил удар клюшкой, а оставшийся фрагмент зуба был удалён уже после игры. Овечкину наложили 14 швов, однако он решил оставить щель.

Дополнительные повреждения его улыбка получила и во время чемпионского похода "Вашингтона" за Кубком Стэнли в 2018 году.

