Ответил двумя словами. Сафонов впервые отреагировал на приход Забарного в ПСЖ

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов лаконично отреагировал на трансфер украинского защитника Ильи Забарного в парижский клуб. На вопрос журналистов российского издания "Рейтинг Букмекеров" о взаимоотношениях с новым одноклубником Сафонов ограничился коротким ответом: "Без комментариев".

Видео дня

Илья Забарный в августе подписал пятилетний контракт с ПСЖ и стал первым украинцем в истории клуба. Защитник ранее заявлял, что в условиях продолжающейся войны будет ограничиваться исключительно профессиональными контактами с российскими игроками и полностью поддерживает международную изоляцию российского спорта.

Несмотря на краткий ответ Сафонова, СМИ отмечают, что оба игрока продолжают выполнять свои обязанности на тренировках и в рамках требований клуба. Публичных конфликтов между ними пока не зафиксировано, в тоже время недавно на камеру попало истинное отношение Ильи к россиянину

Накануне Забарный также высказался о ситуации с российским одноклубником. Футболист подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны он ограничивается исключительно профессиональным взаимодействием на тренировках и полностью поддерживает международную изоляцию российского спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главный тренер Луис Энрике впервые прокомментировал их взаимоотношения с российским вратарем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!