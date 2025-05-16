Отстранение России от мирового баскетбола: появилось новое решение ФИБА

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила санкции в отношении сборных России и Беларуси, которые были отстранены от соревнования после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Представители стран-соагрессорок по-прежнему не смогут участвовать в турнирах.

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Об этом говорится на официальном сайте ФИБА. Решение продлить отстранение россиян и беларусов было принято на заседании конгресса организации. Санкции в отношении РФ и РБ будут действовать минимум до августа нынешнего года, после чего их дальнейшую судьбу определит исполнительный комитет ФИБА.

При этом президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андріей Кириленко принял участие в конгрессе ФИБА. А две представительницы РФБ получили места в различных комитетах международной федерации.

Напомним, что ФИБА была одной из первых международных федераций, которая приняла решение отстранить команды из России и Беларуси от своих турниров 1 марта 2022 года. С тех пор статус РФ и РБ остается неизменным.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский провел встречу со своим коллегой из FIBA-Европа Хорхе Гарбахосой, где они рассматривали вопрос глобального отстранения россиян от мирового баскетбола, в том числе на уровне чиновников и функционеров.

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