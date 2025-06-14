Открытие с Месси, матч уровня ЛЧ и два десятка новичков: что смотреть в 1-м туре клубного ЧМ-2025

Ночью 15-го июня начнется Клубный чемпионат мира. Новый расширенный турнир будут играть в США и первая игра запланирована уже в 3 утра. Что смотреть в первом туре соревнований? Смогут ли европейские клубы достойно противостоять малоизвестным командам Азии и Америки? И какая игра уже на днях будет соответствовать уровню ЛЧ? О самых интересных матчах в деталях рассказывает OBOZ.UA.

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"Аль-Ахли" - "Интер Майами": Месси открывает новый турнир

Первый матч Клубного ЧМ проведут хозяева "Интер Майами" (по квоте организаторов) и "Аль-Ахли", 3-кратный победитель африканской ЛЧ за последние 5 лет. Для египетской команды это юбилейное, десятое участие на клубном турнире и очередная попытка его выиграть, ведь за столько раз было лишь три бронзы! Абсолютный рекордсмен по количеству матчей на КЧМ будет пытаться зажечь силами Трезеге, Зизо и Ашура.

Но весь матч будет сконцентрирован вокруг Месси. Звездный аргентинец, после победы в финале Чемпионата мира 2022, осуществил мечту и теперь просто наслаждается футболом. Даже от КЧМ ему ничего не надо, три таких кубка уже выиграны в цветах каталонцев. ФИФА говорит, что для всех это будет очередная возможность увидеть легендарного игрока, но для самого Лео это просто еще один шанс праздновать голы со своими детьми на поле и общаться с другими звездами.

"Реал" - "Аль-Хиляль": рекорды, дебюты, главный матч старта

Безусловно, это главный матч первого тура КЧМ. Привлекает внимание дебют Алонсо во главе сливочных, который может им принести 6 кубок и закрепить рекордное преимущество над всеми участниками. Время максимально удобное - начало игры 18-го июня в 22 часа по Киеву, поэтому просмотр тоже обязателен. Мы сможем во всех деталях увидеть, способен ли триумфальный для Германии тренер покорить чрезвычайно звездных футболистов "Реала" (новичка Трента тоже взяли). Соперником станет "Аль-Хиляль" - ему тоже, как и "Реалу", не удалось обойти в лиге извечного конкурента. Но больше внимания привлекают другие детали. Например, Кайо Сезар - самый низкий игрок турнира, его рост всего 1,60 метра. А еще есть Жоау Канселу, который приехал на КЧМ в составе уже шестой для себя команды. Противостояние очень амбициозное, поэтому обещает нам не менее энергичный футбол.

"Бока Хуниорс" - "Бенфика": украинец против международного рекордсмена

Не исключено, что именно Трубин будет основным в составе "Бенфики". Один из самых дорогих голкиперов в мире сможет проявиться на новом турнире. Финал сезона для португальцев стал полным провалом. Уверенность в чемпионстве и в лиге, и в кубке была разбита в последних матчах: сначала против "Браги", затем против "Спортинга". Лиссабонцы не успели приобрести Феликса и будут бороться за трофей без него. Первая игра - против "Бока Хуниорс". Больше обсуждают проблемы ключевого защитника Кости, которого не пустили в Штаты. Неофициально - из-за криминального прошлого. Нам как фанатам следует знать, что аргентинцы стали синонимом успеха в этом сезоне. Великолепная игра в центре, отличная защита и жажда побед станут проблемой для орлов.

"Манчестер Сити" - "Видад": защита титула новым составом

Горожанам надо преодолеть непростой путь: 7 игр, чтобы защитить свой первый титул клубного чемпиона мира. На сегодня это единственное эхо той успешной команды, которую Гвардиола вынужден перестраивать. На период отдельного трансферного окна в Англии, "Сити" пополнился сразу четырьмя игроками на разные позиции и все они в заявке. Но странно, что Пеп не дал шанса Уокеру и де Брюйне попрощаться с легендарным прошлым за англичан. Защитный путь начнется против "Видада" - это один из немногих участников КЧМ, у которого до сих пор нет побед. Марокканцы не выглядят сильным оппонентом и их состав ощутимо слабее соперника. Поэтому эта игра может стать проходной для "Манчестера", хотя и очень важна для выхода в плей-офф. Кстати, победителя КЧМ будет ждать призовой фонд в более чем 100 миллионов долларов.

"ПСЖ" - "Атлетико": Лига чемпионов в Штатах и шанс на квадрупл

Эта пара не нуждается в особом представлении - имена говорят сами за себя. Абсолютная сила этого сезона, "ПСЖ" будет бороться за квадрупл: клуб сможет положить в свою копилку не только 2 кубка во Франции и первую ЛЧ, но и Кубок КЧМ. В заявке - звездный Хакими. Ему всего 26, но за спиной защитника участие за 4 команды в этих соревнованиях, к которым добавились и французы. "Атлетико" попытается доказать, что бронза Ла Лиги и упущенный шанс на чемпионство - лишь стечение обстоятельств. Симеоне не проводит обновление состава; возможно, проведёт ротацию для США. Этот матч очень удобен для просмотра, 15-го июня в 22:00 по Киеву и один из немногих, где уже в группе пересекутся действительно сильные европейские команды. Поэтому советуем обязательно посмотреть.

"Бавария" - "Окленд": единственная команда Океании борется за жизнь

Новозеландский клуб будет бороться за жизнь. Команда имеет 17 игр на КЧМ и превосходит по этому показателю мадридский "Реал", но лишь однажды смогла добраться до 3-го места турнира. Игра привлекает нас тем, что сойдется единственная команда Океании против чемпиона Германии. "Бавария" привезет в Штаты Мюллера, это будет его прощальное соревнование за цвета родного клуба. А еще есть интересный факт, что тренер немцев Компани на 5 лет моложе самого старшего игрока турнира - вратарь "Флуминенсе" Фабио на момент начала соревнований пересечет отметку в 44 года и 257 дней. Ближайшему одноклубнику Тьяго Силве только 40 и он тоже старше коуча мюнхенцев. "Окленд" в группе еще ждут "Бенфика" и "Бока Хуниорс". Если он, как "Астон Вилла" в ЛЧ, сможет переиграть "Баварию", то в группе смерти станет жарче.

"Палмейрас" - "Порту": не повезло дома, повезёт ли в США?

Бразильцы упустили возможность стать чемпионами Бразилии, в последних турах все вышло из-под контроля. Даже в новом розыгрыше им не удается зацепиться за лидерские позиции. Да и предыдущие участия "Палмейрас" на КЧМ плохие, несмотря на то, что клуб один из сильнейших на континенте. "Порту" жаждет перезапуска: этот сезон ужасен, а результат надо получить до того, как похитят звезду - нападающего Омородиона. В матче надо будет приложить усилия, потому что провал и на этих соревнованиях фанаты не простят. Каждому из этой пары еще предстоит сыграть против Месси и компании, но перед матчем против американского "Интера" надо взять 3 очка.

"Челси" - "Лос-Анджелес": огромная разница по расстоянию и в классе

Клубу "Лос-Анджелес" всего 11 лет и это их первая игра на таком крупном международном турнире. Сразу в глаза бросается огромная разница между обоими в паре: "Челси" дороже в 20 раз, у них одни из лучших игроков мира и тренер, который хочет кардинальных изменений. Мареска, после победы в Лиге конференций, больше увлекался финалом ЛЧ и теперь хочет привнести в лондонцев доминирование, техничность, энергию и темп, о чем сам заявил перед началом КЧМ. Для "Л-А" это первый соперник из-за пределов США. Украинцам игра интересна Смоляковым: его удалось выпросить для молодежной команды, но среди прочего - можно посмотреть на американский футбол его клуба.

Что касается других матчей, то "Фламенго" - "Эсперанс" следует пересмотреть потому, что для обеих команд это не первый выход на КЧМ, но, вероятно, первая возможность пройти дальше первого матча. Посмотрите и "Ботафогу" - "Сиэтл": в этом противостоянии двух континентов сойдутся два середняка своих чемпионатов. "Ривер Плейт" будет принимать "Ураву", один из самых успешных клубов турнира за всю его историю, у которого только один раз случилась бронза. А для фанатов команд, которые должны доказать свой уровень после плохого сезона, предлагаем противостояние "Флуминенсе" и дортмундской "Боруссии".

Дебютный матч "Зальцбурга" на КЧМ впервые будет против команды из Мексики, тогда как "Пачука" впервые встретится с европейским клубом. "Монтеррей" встретится с "Интером" - один из лучших клубов турнира против новичка соревнований. В это же время "Ульсан" сыграет против "Мамелоди" - это два абсолютных аутсайдера Клубного ЧМ и у них есть первая возможность пройти дальше чем первая игра. "Аль-Айн" встретится с "Ювентусом", этот завершающий матч 1 тура определит, кто из них будет претендовать на лидерство в группе.