1 млрд призовых и новые технологии в футболе: что нужно знать про клубный чемпионат мира

15-го июня в Соединенных Штатах стартует Клубный чемпионат мира. Он значительно расширился, имеет аж 12 европейских участников и будет длиться целый месяц. Но еще до первого матча, КЧМ зарылся в скандалы. И чем ближе к началу - тем больше вопросов к нему возникает. OBOZ.UA искал ответы на все аспекты этого неоднозначного соревнования.

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Новый формат широкий, но жажда денег мешает

Клубный чемпионат мира существует уже 25 лет, ФИФА впервые провела его в январе 2000-го года. Изначально соревновались 7 лучших команд - по одной с каждого континента. За это время успели провести 20 розыгрышей. И если участники от крупных континентов хоть как-то менялись, то Океания почти всегда присылает новозеландский "Окленд".

Но Инфантино стало скучно и он придумал новый формат с большим количеством клубов, который активно продвигали. Поэтому уже в воскресенье начнется новый формат КЧМ. 21-й турнир соберет сразу 32 клуба со всего мира, которых отбирали долгое время со скандалами и возможными отказами. Желающих насобирали - и они должны приехать сильнейшим составом, потому что таково требование организаторов.

Испанские медиа уже пишут, что ФИФА срочно меняет ценовую политику, потому что... перестаралась. Mundo Deportivo сообщает, что это уже четвертое снижение цены за последнее время, ведь такой громкий футбольный форум может пройти при пустых трибунах. Потому что даже матч с участием Месси, который будет открывать КЧМ, может пройти в тишине 60-тысячной арены. Оцените какое изменение: самые дешевые билеты за полгода упали с 300 до 50 евро, а самые дорогие теперь стоят 260 евро вместо 725.

Кто играет и какой формат?

Соберутся 32 команды: больше всего (12) от Европы, по 4 от Африки, Северной Америки и Азии, 6 от Латинской Америки и лишь 1 от Океании. "Интер" от Майами квалифицировался по квоте хозяев. Для удобства, вот вам команды уже по квартетам:

Группа A: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер Майами" (США);

Группа В: "ПСЖ" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США);

Группа C: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд" (Новая Зеландия);

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Эсперанс Спортив де Тунис" (Тунис), "Лос-Анджелес" (США);

Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Интер" (Италия), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Япония);

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Д (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка);

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ);

Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика).

Далее стартует классический плей-офф: победители групп и вторые места выходят в 1/8, где в одноматчевом противостоянии будут бороться за право сыграть 13-го июля в финале на стадионе "МетЛайф".

Кто выигрывал КЧМ?

Абсолютный лидер по победам на КЧМ... Тони Кроос. У него персонально трофеев больше, чем у клубов. Легенда футбола выигрывал этот турнир 6 раз, тогда как лидер "Реал" - только 5. Еще 3 победы имеет "Барселона"; "Коринтианс" и "Бавария" триумфовали дважды. Еще 8 клубов выигрывали по одному разу. В этом году на победу в летнем розыгрыше претендует "ПСЖ" - Opta дает 18%. Далее идет действующий победитель "Сити" и "Бавария", которая заявила Мюллера. Нападающий доиграет контракт в США и дальше пути с немецким клубом разойдутся.

Что с правилами?

ФИФА заявляет, что на КЧМ будет работать несколько цифровых технологий. Например, рефери получат нагрудные камеры - пока непонятно, можно ли будет их свободно просмотреть в случае спорных решений. Но точно известно, что лучшие кадры будут транслироваться вживую для зрителей.

Будет на матчах и система полуавтоматической технологии выявления офсайда. Но организаторы заявляют, что эта версия - усовершенствованная, поэтому удастся избежать опыта Кубка Англии с ожиданием более семи минут. Для быстрого принятия решения одновременно будут работать датчики мяча, многокамерные методики и искусственный интеллект. Но фактор человека не исключат полностью - если надо, то VAR может вмешаться, а в сложных сценариях офсайда видеоассистенты всё равно будут проверять повторы.

Ради КЧМ произошла революция в Англии: клубы Премьер-лиги согласились приоткрыть трансферное окно из-за исключительного периода регистрации на расширенный турнир. "Сити" не стеснялся - подписали немало новичков и, возможно, опробуют их именно в США. Сейчас же окно вновь закрыто и ждет официального открытия 16-го июня.

Какие призовые?

Призовой фонд собрали аж в один миллиард долларов! Его разными частями распределят между всеми клубами. Будут несколько форматов выплат: фонд на 525 миллионов долларов распределят на основе спортивных и коммерческих критериев. А еще 475 миллионов будут рубить на основе результатов матчей. Таким образом, выиграв во всех 7 матчах, победитель Клубного чемпионата мира может забрать более 100 миллионов долларов. Sky Sports пишет, что ФИФА не оставляет себе никаких доходов даже хочет разделить для участников еще 250 миллионов долларов в качестве солидарных выплат.

На что претендуют континенты?

Это сложный вопрос для значительно возросшего количества участников. Вероятность, что из 16 команд плей-офф будут 12 европейских очень велика даже несмотря на давно сыгранный сезон на континенте. Латинские команды попытаются вернуть себе трофей, которого не выигрывали с 2012-го. Азия представлена 4 клубами и им тоже хочется еще раз дойти до финала. Африканские клубы в последний раз пробивались на вершины в 2013-м, поэтому им хочется воспользоваться таким шансом через квартеты. А вот Океания, как всегда, имеет только одного участника и "Окленду" в своей группе смерти против "Баварии", "Бенфики" и "Бока Хуниорс" попытаться хотя бы забить.

Клубный чемпионат мира начинается 15-го июня и продлится почти месяц. Из-за проведения соревнований в США, большинство игр будет сложновато посмотреть в Украине. ФИФА очень хочет, чтобы все прошло успешно и их детище на 32 клуба полюбили все. Но этот турнир точно будет сопровождаться ненужными травмами, сенсациями и медленными летними играми. Это классно для зрителей, ведь у нас есть чем интересоваться в межсезонье. Но чувствуют ли себя так же классно участники этого футбольного форума?