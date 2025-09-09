Отказался: лидер сборной Украины принял решение по участию в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков примет участие в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном. Тренерский штаб был готов отпустить игрока из расположения команды после того, как в ночь на 7 сентября российский дрон попал в дом, где находится его квартира, в которой в это время были беременная жена спортсмена, трехлетняя дочь и мать.

Об этом информирует издание Record. По его данным, тренерский штаб Сергея Реброва провел беседу с игроком и предлагал ему отдых, однако сам футболист отказался от этой инициативы и настоял на том, что должен полететь вместе с командой в Баку и выйти на поле в важнейшем матче квалификации к мундиалю.

Решение Судакова поддержала и его семья, а также руководство лиссабонской "Бенфики", в которую украинец перебрался в последние дни августа. Встречу в Баку принимает стадион имени Тофика Бахрамова. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что украинская сборная проиграла Франции в стартовом матче отбора к первенству планеты будущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 сборная Украины потеряла звездного легионера.

