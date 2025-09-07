В Киеве "Шахед" прилетел в дом, где живет лидер сборной Украины по футболу Георгий Судаков. Видео и фото последствий
Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков пострадал от российской атаки в Киеве. 23-летний новичок "Бенфики" у себя в Telegram-канале выложил последствия обстрела беспилотниками.
В ночь на 7 сентября в 16-этажный дом в Святошинском районе Киева, где находится его квартира, влетел вражеский "Шахед".
"Й**аные орки, прилет в наш дом... Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков.
Напомним, что с вечера субботы, 6 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил сотни "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе зафиксировали более 800 БПЛА.
Известно о повреждения домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.
