Российские оккупанты продолжают устраивать провокации, чтобы искусственно повысить свою международную значимость и ослабить позиции Украины, в том числе и в спорте. В начале этой недели московский ЦСКА распространил информацию о прощальном показательном матче бывшего нападающего своей команды, бразильца Вагнера Лава. В этом сообщении столичный футбольный клуб подчеркнул, что на матч приедет экс-защитник донецкого "Шахтера" Жадсон.

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Изображение бывшей звезды "горняков" представители страны-террористки даже разместили в печатной программе мероприятия, запланированного на 26 сентября. На деле же оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Ни в какую Москву 42-летний бразилец Жадсон лететь не собирался.

"Я не поеду на матч, на который меня пригласил мой друг Вагнер Лав. Понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и к клубу, который я люблю, – "Шахтеру". Вагнер Лав — замечательный друг, но я понимаю, что сейчас ситуация гораздо более деликатная", — сказал Жадсон в комментарии Tribuna.com. А вот в окончательных составах, которые московский клуб обнародовал 23 сентября, бывшего футболиста "горняков" не оказалось.

В свое время бразильский полузащитник был настоящей звездой донецкой команды, к которой присоединился в 2005 году. За "Шахтер" Жадсон провёл семь сезонов, в течение которых пять раз становился чемпионом Украины и дважды – обладателем Кубка. Именно он забил победный гол в финале Кубка УЕФА-2009 (2:1) и стал автором первого гола на "Донбасс Арене".

В январе 2012 года полузащитник сборной Бразилии по семейным обстоятельствам покинул "Шахтер" и отправился на родину. Но полтора года спустя он вернулся на "Донбасс Арену", чтобы 12 мая 2013 года принять участие в открытии именной звезды на Аллее славы, которая находится в ужасном состоянии после оккупации Донецка российскими террористами.

В начале полномасштабного вторжения Жадсон поддержал нашу страну: "Я записываю это видео, потому что мне очень грустно наблюдать за тем, что происходит последние восемь дней в Украине. Я слежу за всем и мне больно из-за этой войны. Мы, бразильцы, и все страны мира сейчас с вами и молимся за вас, чтобы все это как можно скорее закончилось".

"Для меня было честью жить бок о бок с украинцами 7,5 лет. Вы всегда тепло меня принимали. У вас замечательные люди! Я горжусь тем, как каждый из вас борется за демократию. Мы молимся о том, чтобы Бог защитил вас. Обнимаю вас", – обратился бразильский футболист к украинскому народу. Поэтому попытка поросян очернить Жадсона в глазах украинцев и посеять раздор является очень циничной и коварной.

Кроме того, буквально на прошлой неделе бразильский футболист в своих социальных сетях опубликовал фотографии с директором департамента стратегических инициатив "Шахтера" Юрием Свиридовым и кадрами съемки, скорее всего, для донецкого клуба.

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