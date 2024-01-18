Опубликована расширенная заявка сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2025

22 февраля выездным матчем против Словении в Копере и 25 февраля в домашней игре на площадке Арена Рига против Португалии, мужская национальная сборная Украины начнет свой путь в отборе на Евробаскет-2025.

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Через месяц в Риге начнется подготовка команды к предстоящим встречам. Тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Виталием Степановским определился с расширенным составом команды на предстоящие матчи. Теперь, по инициативе президента ФБУ, главный тренер каждой сборной будет предварительно утверждать свой состав на тренерской комиссии, которая состоялась сегодня в режиме онлайн.

Расширенный состав сборной Украины:

Защитники: Илья Сидоров ("Прометей"), Виталий Зотов ("Крайова", Румыния), Александр Мишула (ЗТЭ, Венгрия), Александр Ковляр ("Обрадойро", Испания), Анатолий Шундель ("Тарту", Эстония)

Форварды: Павел Крутоус ("Крайова", Румыния), Александр Липовой ("Прометей"), Иван Ткаченко ("Прометей"), Андрей Войналович ("Шленск", Польша), Вячеслав Бобров ("Прометей"), Владимир Конев ("Днепр")

Центре: Вячеслав Петров ("Подгорица", Черногория), Артем Пустовой ("Обрадойро", Испания), Дмитрий Скапинцев ("Вестчестер Никс", США), Владимир Герун ("Сендай", Япония), Константин Аникиенко ("Фокшаны" ", Румыния).

Главный тренер - Виталий Степановский

Тренеры – Артем Слипенчук, Олег Гончаров

Отметим, что из-за травмы на три месяца выбыл из игры украинский форвард Александр Кобзистый. Тренерский штаб планировал привлечь дебютанта в национальную команду, но, к сожалению, выступавший за молодежные сборные Украины игрок сербского клуба Мега на будущее окно к команде не присоединится.

Подготовку к матчам сборная Украины начнет 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправится в Словению, где сыграет первый матч квалификации.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

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