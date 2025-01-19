Определился состав женской сборной Украины на заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025.
В феврале женская сборная Украины по баскетболу сыграет заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2025. Тренерский штаб национальной команды определился с расширенным составом сборной на предстоящие встречи.
6 февраля в выездной игре наша национальная команда будет противостоять сборной Португалии, а 9 февраля в Риге Латвия на площадке Олимпийского центра в номинально домашнем матче в 20:00 сыграет против Северной Македонии.
Поддержать сборную Украины на трибунах в Риге можно, приобретя билет по этой ссылке.
Защитницы
Дарья Дубнюк ("Полония", Польша)
Виктория Балабан ("Нептунас", Литва)
Наталья Цюбик ("Наполи", Италия)
Богдана Лапхан ("Франковск-Прикарпатье", Украина)
Анжелика Ляшко ("Франковск-Прикарпатье", Украина)
Форварды
Алина Ягупова ("Валенсия", Испания)
Кристина Филевич ("Киев-Баскет", Украина)
Елена Бойко ("Эгади Яхт Гольфобаскет", Италия)
Кристина Кулеша ("Новый Загреб", Хорватия)
Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия)
Татьяна Юркевичус ("Брексия", Италия)
Центровые
Мириам Уро-Нилле ("Ньон", Швейцария)
Евгения Путра (Ружомберок, Словакия)
Вероника Любинец ("Локомотив" Трутнов, Чехия)
Главный тренер - Евгений Мурзин
Ассистенты - Инна Кочубей, Елена Огородникова.
В заключительное игровое окно сборная Украины подходит с одной победой и тремя поражениями. Национальная команда одолела Северную Македонию (98:49), дважды уступила Сербии и однажды Португалии.
На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!