Определился состав женской сборной Украины на заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025.

В феврале женская сборная Украины по баскетболу сыграет заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2025. Тренерский штаб национальной команды определился с расширенным составом сборной на предстоящие встречи.

Видео дня

6 февраля в выездной игре наша национальная команда будет противостоять сборной Португалии, а 9 февраля в Риге Латвия на площадке Олимпийского центра в номинально домашнем матче в 20:00 сыграет против Северной Македонии.

Поддержать сборную Украины на трибунах в Риге можно, приобретя билет по этой ссылке.

Защитницы

Дарья Дубнюк ("Полония", Польша)

Виктория Балабан ("Нептунас", Литва)

Наталья Цюбик ("Наполи", Италия)

Богдана Лапхан ("Франковск-Прикарпатье", Украина)

Анжелика Ляшко ("Франковск-Прикарпатье", Украина)

Форварды

Алина Ягупова ("Валенсия", Испания)

Кристина Филевич ("Киев-Баскет", Украина)

Елена Бойко ("Эгади Яхт Гольфобаскет", Италия)

Кристина Кулеша ("Новый Загреб", Хорватия)

Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия)

Татьяна Юркевичус ("Брексия", Италия)

Центровые

Мириам Уро-Нилле ("Ньон", Швейцария)

Евгения Путра (Ружомберок, Словакия)

Вероника Любинец ("Локомотив" Трутнов, Чехия)

Главный тренер - Евгений Мурзин

Ассистенты - Инна Кочубей, Елена Огородникова.

В заключительное игровое окно сборная Украины подходит с одной победой и тремя поражениями. Национальная команда одолела Северную Македонию (98:49), дважды уступила Сербии и однажды Португалии.

На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!