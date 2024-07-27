Определился обладатель первого 'золота' Олимпиады-2024. Видео

Первый комплект медалей Олимпиады-2024 в Париже был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров победила сборная Китая.

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В финале спортсмены из Поднебесной Хуан Юйтин и Шэн Лихао переиграли представителей Республики Корея Кым Джи-хен и Пак Ха Джуна - 16:12. Третьими стали атлеты из Казахстана.

Таким образом, именно стрелки из Китая стали первыми обладателями золотых медалей Олимпийских Игр-2024.

1. Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Китай) 🥇

2. Кым Джи-хен и Пак Ха Джун (Республика Корея) 🥈

3. Александра Ле и Ислам Сатраев (Казахстан) 🥉

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