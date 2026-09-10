Определилось расписание первого тура Суперлиги GGBET 2026/27

Новый сезон Суперлиги GGBET начнётся 1 октября матчами в Ровно и Луцке. Изменения в расписании появились после внепланового совещания ФБУ с руководителями клубов.

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Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности постоянные воздушные тревоги в Киеве и других городах, а также новые требования правительства и Минмолодежи и спорта относительно проведения соревнований. В итоге было решено перенести игры первого тура из Киева в Ривне и Луцк.

Таким образом, "Харьковские Соколы" и "Киев-Баскет" проведут по два матча в Ривне и Луцке, а "Запорожье" и "Днепр" отправятся в Ивано-Франковск и Хмельницкий. "Нико-Баскет" и "Черкаськи Мавпы" сыграют 3 октября в Николаеве.

Отметим, что дебютант Суперлиги БК "Хмельницкий" уже в первом туре сыграет на домашней арене при поддержке местных болельщиков и противостоит действующему чемпиону Украины "Днепру".

Напомним, что новый сезон в Суперлиге GGBET, впервые после начала военных действий в Украине, пройдет в формате выездного календаря. Ранее команды играли в так называемых бабблах, где фактор домашней площадки существенно нивелировался. Отныне болельщики смогут увидеть гораздо больше домашних игр своей команды.

Регулярный сезон в Суперлиге пройдет в три круга. Также стоит отметить расширение решающих серий плей-офф. Серии 1/2 финала и игры за медали будут продолжаться до трех побед одной из команд.

Суперлига 2026/27. Первый тур

1 октября, четверг

"Ривне" – "Харьковские Соколы" (место проведения – Ривне)

"Волынь" – "Киев-Баскет" (Луцк)

2 октября, пятница

"Ривне" – "Киев-Баскет" (Ривне)

"Волынь" – "Харьковские Соколы" (Луцк)

"Говерла" – "Запорожье" (Ивано-Франковск)

"Хмельницкий" – "Днепр" (Хмельницкий)

3 октября, суббота

"Нико-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (Николаев)

4 октября, воскресенье

"Говерла" – "Днепр" (Ивано-Франковск)

"Хмельницкий" – "Запорожье" (Хмельницкий)

Время начала матчей будет объявлено дополнительно.

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