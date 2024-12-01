Определились участники Финала четырех Кубка Украины Favbet по баскетболу

Состоялись четвертьфиналы Кубка Украины Favbet по баскетболу, которые определили участников Финала четырех. Турнир пройдет весной 2025 года.

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Днепр разгромил Киев-Баскет 93:62, Харьковские Соколы на выезде нанесли поражение Черкаським Мавпам 91:58, а в Ревне местная команда только в овертайме обыграла Старый Луцк 87:74.

Интрига в определении четвертого участника держалась до последнего – матчи в Черкассах и Ривне завершались одновременно. Черкаськи Мавпы атаковали на овертайм, но не попали и отдали прямую путевку в Финал четырем представителю Высшей лиги.

В другом матче Ровно-ОШВСМ и Старый Луцк не определили в основное время победителя – 70:70, при том что обе команды атаковали на победу. В дополнительной пятиминутке Ровно-ОШВСМ быстро ушел в отрыв и уверенно довел матч до победы.

Таким образом, в финальный раунд вышли Днепр, Харьковские Соколы, Ровно-ОШВСМ и Черкаськи Мавпы, ставшие lucky loser – командой, проигравшей свой четвертьфинальный матч с наименьшей разницей.

Кубок Украины. 1/4 финала

"Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" – 61:58 (18:12, 9:16, 22:16, 12:14)

"Ривне" – "Старый Луцк" – 87:74 ОТ (18:14, 21:19, 17:15, 14:22, 17:4)

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 93:62 (23:15, 26:11, 26:18, 18:18)

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