Определен формат проведения нового сезона Суперлиги Favbet

Состоялось заседание исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины, в рамках которого был утвержден формат проведения чемпионатов Украины в сезоне 2024/25.

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В мужской Суперлиге соревнования будут проведены аналогично в прошлом сезоне в два этапа. На первом этапе команды сыграют три круга по туровой системе календаря (в формате "баблл"). На втором этапе запланирована система плей-офф.

Также предусмотрено проведение Кубка Украины, который в прошлом году был проведен впервые после начала полномасштабной войны. В финальном матче "Днепр" победил "Прометей" 65:64.

Предварительно свое участие в следующем сезоне Суперлиги подтвердили десять клубов, в том числе победитель Высшей лиги "Прометей" (Слобожанское).

В женской Суперлиге первый этап также не претерпевает изменений – четыре круга с разъездной системой календаря. А вот на втором этапе предусмотрено проведение Финала шести.

Еще одним важным решением исполкома стало обязательство для клубов мужской и женской Суперлиг иметь в своей структуре еще две команды, которые будут участвовать в чемпионатах Украины (ВЮБЛ или низших дивизионах).

Напомним, в прошлом сезоне мужской Суперлиги Favbet второй раз в своей истории чемпионом стал "Днепр", который в финальной серии плей-офф со счетом 2:0 одолел "Ровно-ОШВСМ".

В женской Суперлиге победителем стала команда "Франковск-Прикарпатье", которая в финале плей-офф со счетом 73:40 одолела столичный "Киев-Баскет".

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