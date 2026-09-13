Онофрийчук произвела фурор в Чехии, победив в многоборье на этапе Гран-при в Брно. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла личное многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно. Для 17-летней спортсменки это уже третье "золото" в многоборье на турнирах серии Гран-при в сезоне-2026.

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Лидер сборной Украины уверенно прошла все четыре вида программы и набрала в сумме 117,900 балла. Лучший результат Онофрийчук показала в упражнении с булавами, где получила 30,100 балла.

За выступления с обручем и лентой украинка заработала по 29,350 балла, а за упражнение с мячом получила 29,100.

Второе место заняла представительница Казахстана Акманаль Ерекешева с результатом 116,500 балла. В каждой из дисциплин она уступила украинке менее одного балла, а минимальный разрыв составил всего 0,05 балла в упражнении с обручем. "Бронза" досталась польской гимнастке Лилиане Левинской, набравшей 108,250 балла.

Еще одна украинка Полина Карика остановилась в шаге от пьедестала. С результатом 107,200 балла она заняла четвертое место, уступив обладательнице "бронзы" 0,95 балла.

Анастасия Икан завершила соревнования восьмой, набрав 101,900 балла. Самой успешной для нее стала программа с булавами, где украинка получила 27,650 балла и показала третий результат среди участниц.

Итоговые результаты многоборья в Брно:

Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,900 Акманаль Ерекешева (Казахстан) – 116,500 Лилиана Левинская (Польша) – 108,250 Полина Карика (Украина) – 107,200 Анастасия Икан (Украина) – 101,900

Для Онофрийчук это уже восьмое "золото" на этапах Гран-при в нынешнем сезоне и девятая награда в общей сложности. Ранее украинка побеждала в многоборье на турнирах в Тарту и Марбелье, а также завоевала "бронзу" в упражнении с булавами на этапе в Испании.

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