'Они злые, но мы будем сражаться': капитан сборной Украины рассказал о ключевом матче отбора на ЧМ-2027, отчаянии после матча с Испанией и методах тренера 'Монако'

Уже 2 июля сборная Украины по баскетболу проведет один из ключевых матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2027 против Грузии. А разыгрывающий Денис Лукашов оказался единственным игроком, который участвовал в противостоянии с грузинами еще на Евробаскете-2011. 15 лет назад это поражение со счётом 53:69 не позволило "сине-жёлтым" выйти из группы. При равном количестве очков команда Маркоишвили и Шенгелии заняла третье место и вышла в основной раунд, а подопечные Майка Фрателло отправились домой. Вот снова Лукашов и Шенгелия могут встретиться на одном паркете, хотя в обеих сборных за это время произошли большие изменения.

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2 июля сборная Украины встретится с Грузией в борьбе за выход на ЧМ-2027. Каждый такой матч — это испытание характера, которое украинские болельщики переживают вместе. GGBET, титульный спонсор Федерации баскетбола Украины и сборной, рядом в этот решающий вечер. Поддерживай наших против Грузии вместе с GGBET!

Накануне поединка капитан сборной рассказал OBOZ.UA, насколько сильно сегодняшние соперники отличаются от своих коллег 2011 года, почему бывший игрок, а сейчас помощник Айнарса Багатскиса Сергей Гладир может быть с игроками более строгим, чем главный тренер, и признался, даёт ли ему какие-то привилегии статус ветерана.

– Что касается нашей команды – да, изменения – это нормальный процесс, с годами состав должен меняться у нас. К сожалению, уже завершил карьеру в сборной Артем Пустовой – ее многолетний лидер, некоторые ребята не смогли приехать из-за травм. Это касается Богдана Близнюка, Вовы Геруна, Иссуфа Санона, также по семейным обстоятельствам будет отсутствовать Александр Липовый.

Поэтому это также возможность для нашей молодёжи – проявить себя, как это всегда и было. Например, я возьму Евробаскет 2017 года, когда основным центровым сборной был Кирилл Фесенко, затем он получил травму на предсезонке, и, скажем так, неожиданно шанс получил Артем Пустовой, и он ею воспользовался, показал себя. Это был, пожалуй, самый успешный "Евробаскет" в его жизни, это позволило ему раскрыться и начать звездную карьеру.

Что касается Грузии, то у них всегда были высококвалифицированные игроки, потому что они еще в очень молодом возрасте покидают Грузию и уезжают в сильные чемпионаты, где начинают хорошо обучаться. Это касается и чемпионата Испании, и первенства за океаном. А потом они возвращаются и всегда с большим желанием играют за сборную. У них с детства есть чувство ответственности, они ценят эти соревнования.

Это касается всех лидеров Грузии, с которыми я играл: это был Манучар Маркоишвили, это был Заза Пачулия. Они всегда приезжали, несмотря на свой звездный статус. Они подают пример молодежи, демонстрируют, что те должны возвращаться и отдавать долг своему государству, своей родине. У них всегда хороший состав, и они максимально настроены, всегда агрессивны. И последний пример "Евробаскета", когда они произвели сенсацию, является тому подтверждением.

– И вы в своих комментариях, и другие представители нашей команды уверены, что это будет совсем другая сборная Грузии, чем та, которая была в начале этого отбора. И которую мы смогли переиграть. На это влияет только кадровое усиление, в том числе игроками из НБА? Есть ли ещё какие-то нюансы? Например, желание взять реванш?

– Я считаю, что будут влиять все факторы в совокупности. Ведь у них есть и очень хорошее усиление, они увидели, как могут играть в этом составе на Евробаскете, что они могут достичь своих целей. Кроме того, они мотивированы, ведь очень редко проигрывают на своей площадке. Это – победа, которая будет учитываться в следующем раунде, поэтому и мы, и они будем бороться за неё.

– Конечно, прошло уже четыре месяца, но в прошлом отборочном окне с Испанией мы тоже играли неплохо и имели шанс на одну победу в двух матчах. Не осталось ли какого-то осадка, который гложет изнутри, что всё-таки в какой-то момент мы не удержались?

– Эти матчи уже в прошлом, но, конечно, особенно после второй игры, когда мы были близки к победе, мы были в отчаянии. Но мы не можем изменить прошлое, нужно смотреть в будущее. Сейчас все мысли, даже не о Дании, мы настраиваемся только на Грузию. А после Грузии уже будем смотреть, что дальше. У нас самая тяжелая игра – это следующая.

– Недавно к тренерскому штабу сборной Украины присоединился Сергей Гладир, с которым вы много лет выступали вместе? Какие идеи он привнес в тренировочный процесс? Чем отличается его работа?

– У каждого тренера есть своё видение, свои особенности. Кроме того, он приехал после того, как в качестве главного тренера завоевал чемпионский титул в чемпионате Франции с "Монако", что сделать очень-очень сложно. Он выиграл лишь в пятом выездном матче, имея проблемы с составом. Так что это – стопроцентная его заслуга, прежде всего как наставника.

Конечно, он привносит свой акцент и в сборную. Сейчас он в коллективе не только как тренер, но и как бывший игрок может более агрессивно высказаться кому-то из игроков. Потому что Айнерс объясняет более деликатно, а Сергей может подойти один на один и сказать что-то более жесткое, чего не может Айнерс.

– То есть, более свободно, прямолинейно?

– Да, свободно, не стесняясь.

– А можно пример?

– Примеров много: если он где-то заметил, что Айнерс в целом допускает какие-то промахи, то может подойти и сказать: "Слушай, тебе нужно сделать это, это и это".

– Насколько вообще, в контексте того периода, который переживаем мы, наша страна, важно не только завтра победить, но и вообще пройти отбор на этот чемпионат мира? Ведь в истории Украины до этого был только один.

– Мы настраиваемся на каждый матч. Особенно учитывая тот неприятный опыт, когда мы упустили победу на выезде против сборной Исландии. В итоге нам не хватило как раз одной победы, мы уже сделали выводы и постараемся взять максимум, что сможем. И не сбавлять обороты, не давать сопернику шанса, чтобы потом не расстраиваться и, не оглядываясь на прошлое, думать: "Я мог бы сыграть лучше". Мы настроимся на то, чтобы взять сейчас максимум из того, что можем взять.

– Вы в этом составе – самый опытный игрок нашей сборной. Есть ли у вас какие-то привилегии в команде? Может быть, где-то оставляете за собой последнее слово или первым выбираете место в автобусе?

– Ну, в какой-то мере я чувствую уважение со стороны молодых игроков, но у нас нет такого, чтобы кто-то стеснялся или боялся что-то сказать. Мы всегда прислушиваемся друг к другу. Да, иногда я могу дать совет со своей стороны. Возможно, я даже не всегда прав, но я чувствую, что имею на это право.

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