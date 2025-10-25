'Они хотели посмотреть, что из этого получится'. Легендарный Пьерлуиджи Коллина впервые сделал признание про свою лысину

Один из самых известных арбитров в истории футбола Пьерлуиджи Коллина впервые откровенно рассказал о причинах своей лысины и о том, как именно это повлияло на его карьеру. В интервью итальянскому журналисту Алессандро Альчато во время встречи в римском музее MAXXI он вспомнил ключевые моменты своей жизни и поделился редкими историями с поля.

Коллина признался, что потеря волос в молодом возрасте стала для него настоящим испытанием, ведь тогда мало кто мог представить на поле полностью лысого арбитра.

"После болезни в 24 года волосы так и не отросли. Мне советовали подождать, может, все восстановится. Но через пару месяцев стало ясно, что нет. Тогда мне предложили провести тестовый матч в Латине, чтобы посмотреть, как это воспримут болельщики. Они хотели посмотреть, что из этого получится. И я благодарен публике, она оценила не внешний вид, а качество судейства. С этого всё и началось", – рассказал Коллина в интервью Il Messaggero.

По его словам, именно та игра изменила его судьбу: необычная внешность сделала его узнаваемым во всем мире и помогла выделиться среди сотен арбитров. "Это стало моим преимуществом. Я стал тем, кого невозможно спутать с кем-то другим", – отметил 65-летний итальянец.

Коллина также поделился воспоминаниями о своих самых ярких матчах, включая финал чемпионата мира 2002 года между Германией и Бразилией. Он вспомнил и о старых стадионах, вроде "Бомбонеры" и "Уэмбли", и о том, как всегда заранее приезжал на арену, чтобы прочувствовать атмосферу.

Отдельно арбитр рассказал о современных технологиях в футболе, включая VAR и bodycam, отметив, что техника не заменяет человеческий фактор: "Мы хотим, чтобы арбитры были настолько подготовлены, чтобы им не требовалась помощь технологии. VAR — это страховка, но не костыль".

В конце беседы Коллина с улыбкой признался, что всю жизнь болеет за "Болонью": "Это вопрос, который футболистам никогда не задают, а арбитрам — всегда. Но да, я болею за "Болонью". Хотя когда я судил их матч за выживание в 2004 году, это была просто одна из команд".

Для справки: Пьерлуиджи Коллина считается одним из лучших судей в истории мирового футбола, особенно на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

В свое время судил крупнейшие футбольные матчи и турниры, включая финал Лиги чемпионов в 1999-м и финал Кубка УЕФА в 2004-м, финал чемпионата мира в 2002-м, финал Олимпиады-1996.

После завершения карьеры Коллина занял руководящие должности: с 2016 года возглавляет судейские комитеты УЕФА и ФИФА, а ранее был консультантом Итальянской ассоциации судей и куратором судейского комитета Федерации футбола Италии. Его авторитет и влияние на развитие судейства признаны во всём мире.

