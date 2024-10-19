'Она не постарела!' Шарапова снялась для обложки модного журнала. Как выглядит в 37-лет бывшая звезда тенниса

Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова украсила обложку 11-го номера модного журнала Numéro Netherlands. Амстердамская франшиза Numér издается с 2019 года. Журнал заявил себя как международное издание, но все же отчетливо сосредоточен на голландской модной и художественной сцене.

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Известный нью-йорский фотограф Агата Серж смогла окружить 37-летнюю Шарапову стилем и непередаваемой фешн-атмосферой. В кадрах Мария представлена в элегантном и минималистичном образе с гладко зачесанными волосами и уникальным платьем с белыми абстрактными волнистыми линиями

Другое фото, выполненное в черно-белом стиле, придает ощущение скульптурности, благодаря необычному контрастному платью с резкими линиями и драпировкой. Фотосессия подчеркивают утонченную красоту и изящество модели, делая акцент на современном дизайне одежды.

В комментариях российские болельщики пришли в восторг от снимков, заявив, что их икона тенниса ничуть не постарела.

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