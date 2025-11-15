Олимпийский чемпион нокаутировал непобедимого супертяжа, после чего в ринг поднялся Усик. Видео

В Ташкенте на вечернем шоу профессионального бокса двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов (17-0, 15 КО) одержал досрочную победу над нигерийцем Соломоном Адебайо (14-1, 13 КО), прервав его серию из 14 побед, включая 13 нокаутом. Поединок в супертяжёлом весе завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде после полного доминирования узбекистанца.

Видео дня

Бой, запланированный на восемь раундов, с самого начала прошёл под контролем Джалолова. Он активно использовал агрессивный прессинг, заставляя соперника постоянно отходить назад и утомляясь в обороне. Комбинации правой и левой руки Джалолова постоянно цепляли Адебайо, а точная работа в середине дистанции позволила дважды отправить нигерийца на канвас, после чего рефери был вынужден остановить бой.

Джалолов не позволял сопернику развернуть свои сильные стороны, удерживал центр ринга, чередовал джеб с прямыми ударами и использовал клинч лишь для того, чтобы сберечь силы и контролировать темп. Адебайо, известный как "мешкобоец" с мощным нокаутирующим ударом, не сумел адаптироваться к мобильности и точной атаке узбекистанца.

После победы Джалолов сделал фото с легендами бокса — Александром Усиком и Терренсом Кроуфордом, продолжив серию впечатляющих достижений.

Эта победа довела его профессиональный рекорд до 17 побед, 15 из которых добыты досрочно, укрепив статус одного из самых перспективных супертяжей мира.

