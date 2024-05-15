Олимпийская квалификация в баскетболе 3х3: лидер сборной Украины рассказала о подготовке

Уже через два дня, 17 мая, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 под руководством главного тренера Юрия Процюка стартует в олимпийском квалификационном турнире в венгерском Дебрецене.

Там сыграют по 16 сборных, которые разыграют три последние путевки на летние Олимпийские игры-2024. Наша сборная попала в группу А, где сыграет против сборных Германии, Польши и Туниса. В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.

О подготовке к олимпийскому турниру, а также соперникам в Дебрецене пресс-служба ФБУ пообщалась с игроком сборной Украины Мириам Уро-Ниле.

– Мириам, какая атмосфера в сборной?

– Мы давно не виделись, но по ходу сезона мы онлайн всегда общаемся, знаем, кто, где и как играет.

Атмосфера у нас в команде очень хорошая, все работают, стараются. Знаем, что нам не будет легко, поэтому работаем над тем, чтобы хорошо подготовиться, сделать, чтобы у нас все получилось как можно лучше.

– В каком эмоциональном состоянии конкретно Вы приехали на сбор, ведь сезон был не простым, по ходу Вы сменили Швейцарию на Израиль?

– Я в хорошем эмоциональном состоянии приехали после сезона. Сезон не назовешь легким, ведь пришлось менять клуб, что непросто делать по ходу сезона. Плюс новая для меня страна Израиль, где я впервые играла, но мне там очень понравилось, было классно, было тепло, я не видела в этом году зимы. Атмосфера в клубе была очень хорошей, все было очень хорошо.

Тревоги в Израиле? Однажды была тревога еще в регулярном чемпионате, но есть щит, поэтому в Израиле во время тревог мы просто выходили в коридор, были там максимум 7 минут и возвращались к своим делам. Как в Ивано-Франковске? Здесь тоже спокойнее, чем в Киеве.

- Прошлым летом к Европейским играм сборная готовилась без матчей, теперь же были выезды в Германию и Литву. Игрокам как больше нравится?

- Конечно, лучше играть, чем тренироваться. Это все игроки скажут в любом возрасте. Но важно не просто ездить на турниры с любительскими командами, а лучше встречаться с командами, которые профессионально этим занимаются и могут стать соперниками. Мы понимаем, что сейчас нет турниров, этапов Женской серии, поэтому вот как раз поездки на спарринги в сборные Германии и Литвы – это было очень правильно и круто. Надо чаще такое делать.

Сил это унесло, конечно, но так надо было. Нам необходимо было почувствовать уровень, который будет на соревнованиях в Дебрецене. Мы поняли, что все будет не так просто, что нам нужно доработать где-нибудь в тактике, в физике. Мы поняли, что нам нужно делать акценты в дальнейшей подготовке.

- Успели ли восстановить в памяти все прошлогодние комбинации?

– Да, мы успели все восстановить. Конечно, по ходу сезона, когда у меня, например, было сотни комбинаций в двух клубах, то оно немного забывается, но приехали в сборную, поработали с тренерами и все вспомнили.

Мы готовы к олимпийской квалификации, подготовка, по моему мнению, прошла нормально. Последнюю неделю уже работали не столько над физикой, сколько над тактикой, разбираем сборные Германии и Польши, чтобы знать, куда кто будет бежать и что нам делать.

- Что думаете о соперницах в Дебрецене?

– Группа у нас непростая, но мяч круглый. В прошлом году мы обыгрывали и Германию, и дважды Польшу и Испанию. Хотя та Польша изменилась, они взяли сильную девушку, против которой я играла в Еврокубке в этом году. Они стали сильнее, чем были в прошлом году.

У нас легкого пути нет, но будем делать свою работу, стараться. Легко никому не будет – ни нам, ни Германии, ни Польше.

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