Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась планами властей Литвы законодательно закрепить запрет российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Депутатка Государственной думы потребовала реакции от Международного олимпийского комитета (МОК) на этот "прогиб перед Украиной".

Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нелепые нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также обвинила литовцев во вредительстве своим атлетам.

"Мировое сообщество и МОК должны осудить это. Мировой спорт начнет валиться, как карточный домик. Литовцы просто пугают и шантажируют, но МОК – не политическая организация, поэтому этот шантаж бессмысленный. Если Литва это каким-то образом узаконит, то просто не получит ни одного международного соревнования. Это прогиб перед Украиной. Они с ними переговорили, что-то порешали и решили вот так поддержать их. Но, поддерживая Украину, они вредят собственным спортсменам. Так что я бы не стала серьезно воспринимать такие предложения. Это абсолютная глупость и вредительство своей стране", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Путина "самым демократичным президентом".

