Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам

Александр Чеканов
Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась планами властей Литвы законодательно закрепить запрет российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Депутатка Государственной думы потребовала реакции от Международного олимпийского комитета (МОК) на этот "прогиб перед Украиной".

Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нелепые нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также обвинила литовцев во вредительстве своим атлетам.

Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам
Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам

"Мировое сообщество и МОК должны осудить это. Мировой спорт начнет валиться, как карточный домик. Литовцы просто пугают и шантажируют, но МОК – не политическая организация, поэтому этот шантаж бессмысленный. Если Литва это каким-то образом узаконит, то просто не получит ни одного международного соревнования. Это прогиб перед Украиной. Они с ними переговорили, что-то порешали и решили вот так поддержать их. Но, поддерживая Украину, они вредят собственным спортсменам. Так что я бы не стала серьезно воспринимать такие предложения. Это абсолютная глупость и вредительство своей стране", – сказала Журова.

Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам
Олимпийская чемпионка заявила, что поддержка Украины вредит спортсменам

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Путина "самым демократичным президентом".

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова возмутилась включением в базу "Миротворец" знаменитых спортсменов из РФ, назвав это давлением со стороны Украины.

