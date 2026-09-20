Олимпиаду-2032 проведут на реке, где живут 500 крокодилов

Река Фицрой в австралийском Рокгемптоне утверждена в качестве площадки для соревнований по гребле и гребному слалому на Олимпиаде-2032 в Брисбене. Водоем является местом обитания примерно 500 морских крокодилов, однако независимая техническая экспертиза признала трассу пригодной для проведения соревнований.

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Решение было принято после нескольких месяцев споров вокруг площадки. Главными вопросами стали не только наличие крокодилов, но и сильное течение, паводки, уровень воды и возможность обеспечить одинаковые условия для всех участников.

Независимая оценка включала исследования на воде и моделирование различных условий, включая погоду, изменение уровня воды и риск наводнений во время Игр и в период подготовки к ним. По итогам анализа организаторы заявили, что Фицрой способна обеспечить безопасные, справедливые и стабильные условия для соревнований.

Международные федерации академической гребли (World Rowing ) и гребли на байдарках и каноэ (Paddle Worldwide) поддержали результаты технической проверки. Президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан заявил, что теперь организация располагает подтверждением способности Фицрой обеспечить равные условия для соревнований во время Олимпиады.

При этом крокодилы не были главным предметом технической оценки трассы. Отдельные источники сообщают, что экспертиза изучала параметры водоема и условия проведения стартов, а наличие рептилий в ее рамках не оценивалось.

Выбор Фицрой вызвал возражения со стороны части спортсменов и национальных федераций. Открытое письмо с требованием перенести соревнования в юго-восточную часть Квинсленда подписали 542 гребца, среди которых был олимпийский чемпион Дрю Джинн; представители Великобритании, Новой Зеландии и Германии также выражали опасения по поводу безопасности и равенства условий.

Река расположена примерно в 600 километрах от Брисбена. Организаторы планируют использовать участок длиной около 2,7 километра, которого достаточно для стандартной олимпийской дистанции по академической гребле на 2000 метров. По данным властей Квинсленда, русло позволяет разместить восьмидорожечную трассу без его расширения и дноуглубительных работ.

На Фицрой пройдут соревнования по академической гребле, парагребле, гребле на байдарках и каноэ и параканоэ. После утверждения площадки организаторы приступят к детальному проектированию и подготовке инфраструктуры.

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