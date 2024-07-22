Олимпиада-2024: календарь и расписание соревнований

В Париже в пятницу, 26 июля, стартует главное спортивное событие нынешнего лета – тридцать третьи летние Олимпийские игры. По традиции в первый официальный день турнира состоится церемония открытия, после чего почти 11 тысяч атлетов начнут бороться за награды.

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Всего будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые на Олимпиаде пройдут соревнования по брейкингу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу. Украину в столице Франции представляют 140 спортсменов, которые выступят 26 дисциплинах.

"Сине-желтые" также встречают историческое событие – наша команда в первый раз в своей истории выступит в футбольном турнире. Подопечные тренера Руслана Ротаня на групповом этапе сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Первый матч сборная проведет за двое суток до официального открытия Олимпиады – 24 июля.

Особое внимание украинцев будет приковано к греко-римской борьбе, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжкам в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2024 ГОДА

Напомним, в Украине Олимпиада официально будет показана на платформе "Суспильне.Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

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