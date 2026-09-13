Знаменитый украинский прыгун в высоту не смог победить на Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Видео

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял четвертое место на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который завершился в Будапеште. 25-летний уроженец Кропивницкого завершил мундиаль с результатом 2.26м.

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Турнир нового формата собрал только 8 лучших прыгунов планеты по итогам сезона. Украинский лидер мирового рейтинга начал соревнование без проблем, с первого раза покорив 2.22

К следующей отметке 2.26 отсеялось два спортсмена. Олегу тоже не сразу удалось перепрыгнуть.

К сожалению планка 2.30м оказалась непреодолимой для нашего соотечественника.

Личный рекорд Дорощука составляет 2,34 м. Этот результат он показал 8 марта 2025 года в финале чемпионата Европы в помещении в нидерландском Апелдорне, где завоевал золотую медаль.

Ранее в 2026 году Олег завоевал "золото" чемпионата мира в помещении, показав результат 2,30 м.

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