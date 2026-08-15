Официально. Главный герой финала ЧМ-2026 перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 50 млн евро

Испанский нападающий Ферран Торрес официально стал игроком ПСЖ. О переходе 26-летнего футболиста из "Барселоны" французский клуб объявил 15 августа.

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По данным сторон сделки, сумма трансфера составила 50 млн евро. Ряд европейских источников сообщает, что с учетом бонусов общая стоимость соглашения может вырасти до 55 млн. Контракт Торреса рассчитан на пять сезонов и будет действовать до июня 2031 года. В новой команде форвард получил девятый номер.

Минувшим летом Торрес стал одним из главных героев чемпионата мира 2026 года. В финале турнира нападающий забил победный мяч в дополнительное время матча против Аргентины, который принес сборной Испании титул чемпиона мира.

В Париже футболист вновь будет работать под руководством Луиса Энрике, который ранее тренировал его в национальной команде. По информации инсайдеров, именно главный тренер ПСЖ был заинтересован в приглашении универсального игрока линии атаки.

Сообщалось также, что сам Торрес настаивал на переходе в парижский клуб и рассматривал только этот вариант продолжения карьеры. Ради завершения сделки он пропустил первые предсезонные занятия "Барселоны" после отпуска.

В прошлом сезоне форвард забил 21 мяч во всех турнирах. Несмотря на результативную игру испанца, каталонский клуб согласился на продажу игрока, рассчитывая получить средства для реализации других трансферных планов.

Для ПСЖ Торрес стал вторым крупным усилением атакующей линии нынешним летом после перехода Магнеса Аклиуша из "Монако".

По данным французских медиа, зарплата испанца в новом клубе составит около 14-15 млн евро в год до вычета налогов. Соглашение также предусматривает бонусы за победу в чемпионате Франции, количество матчей в стартовом составе, успех в Лиге чемпионов и возможное завоевание "Золотого мяча".

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