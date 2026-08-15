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Официально. Главный герой финала ЧМ-2026 перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 50 млн евро

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Футболист будет получать около 150 000 евро в неделю
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Испанский нападающий Ферран Торрес официально стал игроком ПСЖ. О переходе 26-летнего футболиста из "Барселоны" французский клуб объявил 15 августа.

По данным сторон сделки, сумма трансфера составила 50 млн евро. Ряд европейских источников сообщает, что с учетом бонусов общая стоимость соглашения может вырасти до 55 млн. Контракт Торреса рассчитан на пять сезонов и будет действовать до июня 2031 года. В новой команде форвард получил девятый номер.

Минувшим летом Торрес стал одним из главных героев чемпионата мира 2026 года. В финале турнира нападающий забил победный мяч в дополнительное время матча против Аргентины, который принес сборной Испании титул чемпиона мира.

В Париже футболист вновь будет работать под руководством Луиса Энрике, который ранее тренировал его в национальной команде. По информации инсайдеров, именно главный тренер ПСЖ был заинтересован в приглашении универсального игрока линии атаки.

Торрес в финале ЧМ-2026 против Аргентины

Сообщалось также, что сам Торрес настаивал на переходе в парижский клуб и рассматривал только этот вариант продолжения карьеры. Ради завершения сделки он пропустил первые предсезонные занятия "Барселоны" после отпуска.

В прошлом сезоне форвард забил 21 мяч во всех турнирах. Несмотря на результативную игру испанца, каталонский клуб согласился на продажу игрока, рассчитывая получить средства для реализации других трансферных планов.

Ферран Торрес с кубком мира

Для ПСЖ Торрес стал вторым крупным усилением атакующей линии нынешним летом после перехода Магнеса Аклиуша из "Монако".

По данным французских медиа, зарплата испанца в новом клубе составит около 14-15 млн евро в год до вычета налогов. Соглашение также предусматривает бонусы за победу в чемпионате Франции, количество матчей в стартовом составе, успех в Лиге чемпионов и возможное завоевание "Золотого мяча".

Ферран Торрес со сборной Испании празднует победу на ЧМ-2026

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