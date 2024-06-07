Жертвой ракетного удара по 5-этажке в Харькове оказался бывший футболист 'Металлиста'

Во время массированного ракетного удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 31 мая погиб футболист из Полтавской области Иван Харченко. О трагической смерти 29-летнего спортсмена сообщили в Великобагачанской общине.

"Ему было всего 29. Его жизнь, его молодость и мечты забрала война… Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям по поводу трагической смерти самого дорогого человека. Память о Ване навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Харченко начал заниматься футболом в Великобагачанской школе Полтавской области. Оказалось, что у парня есть способность к этому виду спорта, и он продолжил совершенствовать свое мастерство в футбольной академии харьковского "Металлиста".

После выпуска из академии Иван некоторое время выступал за ФК "Металлист-2", а затем начал защищать цвета своего родного футбольного клуба "Большая Багачка".

В ту трагическую ночь на 31 мая Харченко находился в 5-этажке в Харькове, в которую попала российская ракета. К сожалению, Иван не выжил, а вместе с ним жертвами этого удара стали еще 8 человек.

"Гордость и надежда папы, невозможно представить, как дальше родителям жить без Ивана. Молодой, красивый, радостный, навеки остались в наших сердцах. Очень несправедливо поступает судьба, но к сожалению такие реалии нашего настоящего", – отреагировала Ирина Нагога.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 23:50 (30 мая), а в 00:15 (31 числа) оккупанты повторно запустили ракеты С300/С400. Враг снова применил тактику двойного удара.

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