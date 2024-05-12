Одно слово. На видео попало, что Ярмоленко сказал Срне после чемпионства 'Шахтера'

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил спортивного директора донецкого "Шахтера" Дарио Срну с завоеванным чемпионством. В субботу, 11 мая, "горняки" на "Арене Львов" победили столичную команду (1:0) и за два тура до конца гарантировали себе итоговое первое место в турнирной таблице УПЛ.

После игры в подтрибунном помещении Ярмоленко и Срна пересеклись. На видео, которое опубликовала Tribuna, попал небольшой диалог между спортсменами.

"Поздравляю, – сказал лидер "Динамо", обнявшись с Дарио. "Спасибо, удачи", – ответил хорват".

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты "Шахтера" спровоцировали массовую потасовку в матче 28-го тура УПЛ против "Динамо". Инцидент случился сразу после финального свистка.

После окончания игры нервы у некоторых футболистов "оранжево-черных" не выдержали. Эгиналду решил толкнуть игрока "Динамо", после чего на поле началась массовая потасовка. По ее итогам рефери дал бразильскому легионеру "горняков" прямую красную карточку.

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