Четырехкратный чемпион Украины по биатлону попался на допинге

Известный украинский биатлонист Сергей Телень получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Национальный антидопинговый центр. В крови 4-кратного чемпиона Украины по биатлону нашли запрещенное вещество триметазидин. Препарат способен повышать эффективность в видах спорта с большими нагрузками на сердце.

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Дисквалификация 26-летнего уроженца Чернигова началась 25 апреля и продлится до 24 апреля 2028 года.

В активе Теленя "серебро" молодежного чемпионата мира по биатлону, который в 2017 году прошел в словацком Осрбли.

В сезоне 2019/2020 Сергей выиграл спринт на чемпионате Украины по биатлону. Также в активе спортсмена три победы на национальном первенстве в эстафетных гонках

В прошлом сезоне Сергей Телень лишь один раз принимал участие в международных стартах. Финишировал 64-м в спринте Кубка IBU в Обертиллиахе.

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