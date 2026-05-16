В отношении знаменитой российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая сбежала из РФ в Испанию, судебные приставы открыли исполнительное производство из-за задолженности по кредиту на сумму 7 187 рублей (~4360 грн). Данные об этом содержатся в судебных материалах, поступивших из Волгограда и оказавшихся в распоряжении ТАСС.

В документах указано, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом не погасила кредит в установленный срок. На основании этих сведений производство о взыскании долга было открыто 13 мая.

Ситуация вызвала саркастическую реакцию у россиян, которые массово иронизируют над масштабом взыскания и формулировками вокруг дела.

"Ну всё, звездец, продавай медали", "Микрозаймы, они такие", "Да в международный розыск и делов то", "Мученица", – пишут юзеры.

Отдельные пользователи также отмечают символичность суммы и пишут: "Скиньте реквизиты, я войду в историю, погасив долги великой олимпийской чемпионки".

Напомним, Исинбаева в прошлом активно сотрудничала с властями. Она была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года и участвовала в продвижении поправок к Конституции в 2020-м, позволивших диктатору остаться у власти до 2036 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Исинбаева в 2023-м сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками. В январе нынешнего-2025 она побывала в РФ на похоронах своего тренера.

