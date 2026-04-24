Новый 'холостяк' был женат на королеве красоты и пришел на первое свидание на костылях: история любви, которая не имела счастливого конца

Главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-15" стал бывший игрок НБА и многолетний капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. Еще четыре года назад казалось, что у известного центрового крепкий и счастливый брак с "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элиной Руденко. В 2021 году модель подарила спортсмену дочь Мелиссу, но после полномасштабного вторжения РФ отношения пары ухудшились, а затем они разошлись.

OBOZ.UA решил вспомнить историю любви баскетболиста и королевы красоты, которая не имела счастливого конца.

Как признавался сам Кравцов, бывшая жена запрещала ему рассказывать историю их знакомства и первой встречи, поскольку она получилась слишком комичной из-за травмы игрока и багажа девушки. "Это такая "невероятная история": я просто увидел ее в Instagram и написал: "Привет", – как-то выдал секрет Слава.

Молодые люди какое-то время просто общались в сети и наконец встретились благодаря травме центрового. Кравцов, который на тот момент выступал за "Валенсию", сломал ногу, и его отпустили на лечение и восстановление домой – отдохнуть и перезагрузиться. Шел февраль 2017-го. Элина на тот момент еще жила в Тернополе, но согласилась приехать к баскетболисту в Киев, а он пообещал встретить ее на вокзале.

"Как назло, она приехала с огромным чемоданом, я даже не знаю, почему она его с собой взяла. Туда можно было двух таких, как я, положить. С перрона подняться можно только по лестнице. И я, стоя наверху на костылях, смотрел, как девушка, которую я встречаю, тянет на себе этот тяжелый чемодан. Потом мы еще ходили в парк: я на костылях, а она – с чемоданом. Крутая первая встреча получилась", – иронизирует игрок в интервью Folga.

Но такое знакомство не помешало молодым людям впоследствии влюбиться и долгое время не расставаться. В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов в лесу при свечах сделал Элине романтическое предложение руки и сердца.

А в конце 2019 года влюбленные расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступал по контракту за местный клуб.

Элина была очень востребована как модель и далеко за пределами Украины. И даже снялась в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Но вскоре уехала за Кравцовым в Страну восходящего солнца, где осваивала культуру Востока.

Руденко занималась хореографией и танцами, а также с детства много тренировалась, глядя на своих близких.

"У меня папа и дедушка – спортсмены. Поэтому я с детства занимаюсь спортом. Папа приучил меня к активному образу жизни. У меня есть понимание того, что иметь хорошее тело и быть здоровой – очень важно", – делилась модель.

В сентябре 2020 года Кравцов вернулся на родину – капитан сборной Украины подписал контракт с "Днепром". А в феврале спортсмен впервые стал отцом: жена подарила ему дочь, которую назвали Мелиссой.

Несмотря на свой совсем юный возраст, в первые годы своей жизни маленькая Мелисса немало путешествовала с родителями. Особенно в родную для Вячеслава Одессу.

К сожалению, отношения пары оказались не такими крепкими и безоблачными, как казалось. Три года назад Кравцов развелся с женой, однако уделяет много своего времени воспитанию 5-летней дочери. Также оказалось, что у центрового есть славный бизнес. С 26 лет он начал покупать корабли и активно развивать морской логистический бизнес.

Между тем бывшая жена Вячеслава также решили не останавливаться только на модельной карьере. Сейчас она поселилась в Барселоне и занимается недвижимостью.

