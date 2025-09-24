"Новости, которые шокируют мир": ФИФА готовится изменить ЧМ по футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) готовит расширение чемпионата мира 2030 года, который примут Испания, Португалия и Марокко. В организации намерены увеличить количество участников до невероятных 64 команд, которые будут разбиты на 16 групп.
Об этом информирует издание Ole. Президент ФИФА Джанни Инфантино уже заручился поддержкой африканских стран, а глава Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес пообещал в ближайшее время официальное объявление.
"Мы провели очень важную встречу в Нью-Йорке. Будьте на связи, в ближайшее время мы объявим новости, которые шокируют мир", – сказал функционер.
Согласно плану в плей-офф выйдут две лучшие команды группы, то есть в первом раунде игр на вылет сыграют 32 команды – столько же, сколько участвовали в мировых первенствах с 1998 года. При этом Аргентина, Уругвай и Парагвай в честь 100-летия чемпионата получат больше матчей на групповом этапе.
Ранее стало известно, что из отборочного турнира к ЧМ-2026 планируют исключить европейскую сборную, которая является соперником команды Италии.
Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовится покинуть команду после неудачного старта в отборе ЧМ-2026.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!