'Новости, которые шокируют мир': ФИФА готовится изменить ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит расширение чемпионата мира 2030 года, который примут Испания, Португалия и Марокко. В организации намерены увеличить количество участников до невероятных 64 команд, которые будут разбиты на 16 групп.

Об этом информирует издание Ole. Президент ФИФА Джанни Инфантино уже заручился поддержкой африканских стран, а глава Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес пообещал в ближайшее время официальное объявление.

"Мы провели очень важную встречу в Нью-Йорке. Будьте на связи, в ближайшее время мы объявим новости, которые шокируют мир", – сказал функционер.

Согласно плану в плей-офф выйдут две лучшие команды группы, то есть в первом раунде игр на вылет сыграют 32 команды – столько же, сколько участвовали в мировых первенствах с 1998 года. При этом Аргентина, Уругвай и Парагвай в честь 100-летия чемпионата получат больше матчей на групповом этапе.

Ранее стало известно, что из отборочного турнира к ЧМ-2026 планируют исключить европейскую сборную, которая является соперником команды Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовится покинуть команду после неудачного старта в отборе ЧМ-2026.

