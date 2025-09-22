УЕФА готовится исключить европейскую сборную из отбора ЧМ-2026, а обидчика 'Динамо' – из ЛЕ

Европейский футбольный союз (УЕФА) готовится отстранить клубные команды и национальные сборные из Израиля на фоне войны в Газе. Решение, вероятно, будет принято уже 23 сентября подавляющим большинством голосов на заседании исполкома организации.

Об этом информирует портал israelhayom.com. По его данным, после удара по Дохе 9 сентября функционеры из Катара начали активно требовать от УЕФА применить санкции к Израилю. Если вопрос отстранение будет поставлен на голосование, то он будет решен положительно.

20 представителей исполкома с правом голоса поддерживают исключение Израиля из турниров УЕФА и лишь два-три заняли противоположную позицию. Израильская футбольная ассоциация делает все для того, чтобы в повестку дня не включили вопрос ее членства в союзе, однако давление усиливается – в частности, Испания угрожала бойкотировать ЧМ-2026.

При этом стоит отметить, что Катар не входит в УЕФА, однако президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Ганим Аль-Хелаифи и компания Qatar Sports Investments имеют огромное влияние в европейском футболе. Таким образом, участие сборной Израиля в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 и тель-авивского "Маккаби", который выбил киевское "Динамо", в Лиге Европы находится под угрозой.

