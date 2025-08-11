Непродолжительным был антракт в чемпионате Украины. 1 августа стартовал наш 35-й по счёту главный турнир.

Напомню, по итогам сезона-2024/2025 Премьер-лигу покинули её старожилы – полтавская "Ворскла" и одесский "Черноморец", компанию которым составили "Левый Берег" и "Ингулец". Их места заняли "Эпицентр", СК "Полтава", "Металлист 1925" и "Кудривка".

В девяти клубах новые главные тренеры: "Александрия" – Кирилл Нестеренко, "Шахтер" – Арда Туран, "Кривбасс" – Патрик ван Леувен, "Заря" – Виктор Скрипник, "Рух" – Иван Федык, "Оболонь" – Александр Антоненко, ЛНЗ – Виталий Пономарев, "Металлист 1925" – Младен Бартулович.

Рекордсмены чемпионата

Вот они, четыре игрока-рекордсмены по количеству матчей, сыгранных в чемпионате страны: Александр Шовковский – 426 матчей, Олег Шелаев – 412, Андрей Пятов – 342, Дарио Срна – 339.

Лучшие бомбардиры пяти предыдущих чемпионатов.

Сезон-2020/2021 – Владислав Кулач ("Ворскла" – 15 мячей);

Сезон-2021/2022 (из-за начала войны сыграно 18 туров) – Артем Довбик ("Днепр-1" - 14)

Сезон-2022/2023 – Артем Довбик (24 мяча)

Сезон-2023/2024 – Владислав Ванат ("Динамо" – 14 мячей)

Сезон-2024/2025 – Владислав Ванат (17 мячей).

Самым же результативным игроком по ходу одного сезона чемпионата Украины был игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян – в сезоне-2012/2013 он забил 25 мячей. По 22 мяча на счету киевских динамовцев Сергея Реброва (в сезоне-1997/1998) и Максима Шацких (в сезоне-2002/2003). А игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, выступая за дончан лишь в осенней части сезона-2015/2016, забил 22 мяча.

Топ бомбардиры чемпионата Украины: Максим Шацких – 124 мяча, Сергей Ребров – 123 мяча, Евгений Селезнев – 117 мячей. Из выступающих ныне в чемпионате страны 114 мячей на счету Андрея Ярмоленко, который объявил, что это его заключительный сезон в качестве профессионального игрока, 105 мячей забил Андрей Воробей, 103 мяча на счету Жуниора Мораэса, выступавшего за донецкий "Металлург", "Динамо" и "Шахтер".

Чемпионы и призеры

Позади 34 чемпионата Украины. В коллекции "Динамо" 31 комплект наград, из них 17 – золотых. 29 комплектов наград завоевал донецкий "Шахтер", 15 раз дончане становились чемпионами. Вот клубы, которые неоднократно становились призерами. "Днепр" – 9 раз, "Металлист" – 7, "Черноморец" – 5, "Заря" – 4, донецкий "Металлург", "Кривбасс" – по 3. В чемпионате-2024/2025 "Шахтер" впервые в истории стал бронзовым призером, "Александрия" – серебряным.

Финиш в конце мая

Большие изменения произошли и в клубах Премьер-лиги. но о них в другой раз. В 34-м чемпионате на зимнюю паузу команды пошли 16 декабря после завершения игр 17-го тура, в сезоне-2005/2026 команды пойдут на зимние каникулы 13 декабря после завершения 16-го тура. Возобновление чемпионата запланировано на 21-24 февраля, финиш – на 29 мая 2026 года.

В ожидании украинского "классико"

Болельщики всегда с нетерпением ожидают в чемпионате "украинское классико" – два матча между "Динамо" и "Шахтером". Матчи эти запланированы на 11-й и 26-й туры. Первая игра – 1 ноября на поле дончан, во втором круге соперники встретятся 2 мая на поле киевлян.

В чемпионате Украины соперники встречались уже 74 раза. 28 побед на счету "Шахтера", 25 раз побеждало "Динамо". Продолжение следует.

Друзья, любите футбол, играйте в футбол и пусть побеждают ваши любимые команды. Все футболе читайте на OBOZ.UA. Удачи вам!