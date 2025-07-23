Новая попытка без права на ошибку. Что это за 'Санта-Колома', которой будет противостоять 'Полесье' в Лиге конференций

В четверг "Полесье" проведет стартовый матч Лиги конференций. Соперником станет "ФК Санта-Колома" из Андорры. Мы мало что слышали об этом эксклюзивном футболе из теплой горной Европы, но надо ли настолько недооценивать более слабого соперника? И почему это один из самых мотивированных соперников украинских клубов за последние годы? Все детали рассказывает OBOZ.UA.

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Молодой клуб с богатым прошлым

Футбол в Андорре существует даже меньше, чем независимый наш. Их федерация была создана в 1994-м, а Высшая лига в этом году празднует 30-летие. На конец ХХ века футбол карликового государства был самобытным явлением и в УЕФА их добавили только в 1996-м. Клуб "Санта-Колома" основали в 1986-м. Но за такой короткий период он успел стать надеждой местных фанатов.

"Полесью" выпал самый титулованный клуб Андорры, 12 чемпионств и 10 внутренних Кубков. Хотя выигрышей не было очень давно: "СК" в 2010-х выдала 5-летний этап доминирования, но с 2019-го взяла только три набора медалей. Украинцев Trancfermarkt оценивает в 22.3 миллиона евро, тогда как андоррцев - всего в 3.5 млн евро. Это второй по стоимости клуб в Андорре, но относительно житомирян команда стоит как один Гуцуляк.

Европейских успехов нет. Разве что личные

В Европе "Санта" 9 раз попробовала себя в ЛЧ, где на стадии квалификации далеко не заходила. Несколько раз они выпадали в ЛЕ, но чаще вылетали с первой же попытки. В Лиге конференций это третий сезон; 3-й раунд отбора был лучшим, когда в 2024-ом "СК" дошла до "Алкмаара" и показала неплохую борьбу, хотя так же вылетела. Потому этот соперник проходной и подопечные Ротаня просто обязаны выходить в следующий раунд турнира.

Прошлый сезон подопечные Феде Бессоне провели не очень: вновь были рядом с лидерскими позициями, но пропустили вперед местный "Интер", взявший все трофеи Андорры. Птицам удалось воспользоваться потерями очков прямых конкурентов "УЭ Санта-Коломы", а в предпоследнем туре в очной встрече была одержана такая важная победа, которая забросила наших будущих соперников на 3-е место лиги. Именно это позволило "СК" забрать последнее место для ЛК.

Проблема с европейскими стадионами не только у украинцев

Интересно, как пересеклись судьбы даже в этом аспекте. В евросезоне "Полесью" в последний момент пришлось менять домашнюю арену для ЛК. Словацкая "Дунайская Стреда" была отстранена из-за конфликта интересов, поэтому от этого государства будет играть другой клуб - "Кошице". Именно их стадион был забронирован для житомирян и пришлось срочно искать другой для проведения домашних матчей. Выбрали поле в городке Прешов, что неподалеку и от Кошице, и от украинской границы. У "Санта-Коломы" тоже нет собственной арены для еврокубков - стадион им определяет андоррская Федерация футбола. Матч Лиги конференций команда проводила на "Эстаде", самой большой арене в своей стране.

Мотивация в Лиге конференций бешеная...

Андорра последние несколько дней праздновала - там сразу тройной повод! Во-первых, "Санта-Колома", которая хоть и проиграла ответный матч боснийскому "Борацу", но все равно попала дальше с общим счетом 4:3. Во-вторых, "Атлетик Эскальдес" обыграл на выезде "Дюделанж" из Люксембурга и уверенно пошагал дальше. А еще - Андорра будет иметь третий клуб в Лиге конференций! "Интер Эскальдес" не преодолел барьер первого отборочного раунда ЛЧ и выпал сразу в ЛК, даже несмотря на то, что на 88-й минуте они взяли такие важные средства благодаря победе над "ФКСБ". Здесь команда будет сражаться против "Олимпии". Таким образом, в третьем по силе чемпионате Европы будет сразу три представителя этой скромной, но в отдельных случаях очень футбольной страны.

Вы видите, что это уже тенденция? Украинским командам во 2-м этапе отборов попадаются клубы, которые положили все силы для выхода из первого раунда. Этот опыт уже имел "Шахтер", теперь его получает "Полесье" и такой же боевитый соперник будет у киевского "Динамо". Хотелось бы, чтобы настрой на проход дальше был и у наших представителей, потому что на кону честь страны.

...но и "Полесью" нельзя расслабляться

Почему? Потому что все те же очки европейского рейтинга. На сегодня Украина находится на 28-й строчке, это абсолютный провал. Нам нужны все возможные зачетные баллы ("Шахтер" их уже потерял во втором матче с "Ильвесом"), ведь иначе продолжим падение, а россия и дальше будет выше нас в рейтинге. Верите ли вы, что украинская ассоциация на сегодня на уровне Азербайджана, Исландии, Венгрии и Молдовы? В сезоне 25/26 Украина пока что имеет четыре из четырёх клубов, основания как с "Днепром-1" нет, поэтому надо выигрывать все доступные встречи.

Кажется, что все звезды сложились в пользу украинцев: лучший бомбардир "Коломы" с прошлого сезона Новоа не попадает в заявку, самый дорогой игрок Леон (фактически замена для Новоа) только пришел и набирает форму, а очевидного лидера у команды еще нет. Но, учитывая вышесказанное, нельзя относиться легкомысленно. Более детальную оценку клуба будет делать тренерский штаб Ротаня уже в ближайшие дни, пока оценивает итоги летних спаррингов, где не проиграли 3 из 4 игр. Нам же надо понимать, что команда очень агрессивная: за первые 2 матча квалификации на 23 фола соперников они ответили вдвое большим количеством, семью карточками и даже удалением! То есть, "СК" будет биться за все возможные моменты, несмотря на правила футбола.

Права на ошибку не имеют обе команды: поражение после двух матчей автоматически будет означать вылет. "Полесье" не выглядит откровенным фаворитом пары, но клуб летом получил опытного тренера с большим опытом медалей УПЛ. Ротань - та движущая сила, которая должна направить житомирян в следующий раунд еврокубков и подарить Украине еще один футбольный праздник.