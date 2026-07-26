Нога вошла в рот. Самый невероятный удар в UFC собрал 4 млн просмотров за несколько часов. Видео

Момент с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night в Абу-Даби стал вирусным в соцсетях, набрав около четырех миллионов просмотров за считанные часы. Зрелищный эпизод произошел 25 июля в дебютном поединке UFC между двумя непобежденными легковесами – Магомедом Зайнуковым и поляком Дамианом Жепецким.

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Базовый чемпион мира по тайскому боксу Зайнуков в одном из эпизодов точно попал мощным хай-киком в челюсть соперника. Удар оказался настолько сильным, что защитная капа Жепецкого вылетела изо рта, а сам момент мгновенно разлетелся по интернету.

На протяжении всего боя Зайнуков уверенно контролировал происходящее. Он успешно действовал как в стойке, так и в борьбе, не позволив сопернику навязать свою игру.

По итогам трех раундов все судьи единогласно отдали победу дебютанту – 30:27, 30:27, 30:27.

Успешный дебют позволил Зайнукову сохранить идеальный рекорд в профессиональной карьере — 9 побед без поражений. Для Жепецкого это поражение стало первым в ММА — теперь его статистика составляет 10 побед и 1 поражение.

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