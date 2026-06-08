Нидерланды на ЧМ-2026: расписание, календарь и время начала матчей, результаты, турнирная таблица

Уже 11 июня в США, Мексике и Канаде, стартует главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу 2026, который продлиться до 19 июля. Организаторы турнира с нынешнего розыгрыша увеличили количество его участников до рекордных 48, которые были разбиты на 12 групп.

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Квартет F возглавляют финалисты мундиаля-2010 нидерландцы. "Оранжевые" будут противостоять еще одним европейцам сборной Швеции, командам Дании и Туниса и под руководством Рональда Кумана постараются подтвердить статус фаворита. И

РАСПИСАНИЕ НИДЕРЛАНДОВ НА ЧМ-2026

14 июня, 23:00. Нидерланды – Япония

20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция

26 июня, 02:00. Тунис – Нидерланды

Нидерландцам нужно попасть в топ-2, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Если "оранжевые" займут следующую строчку, путевку в 1/16 финала они получит, если станут одной из восьми лучших команд, среди занявших третьи места.

СОСТАВ СБОРНОЙ НИДЕРЛАНДОВ НА ЧМ-2026

Вратари: Барт Вербрюгген ("Брайтон"), Марк Флеккен ("Байер"), Робин Руфс ("Сандерленд")

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм"), Йоррел Гато ("Челси"), Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дензел Думфрис ("Интер"), Ян-Пауль ван Гекке ("Брайтон")

Полузащитники: Фрэнки де Йонг ("Барселона"), Квинтен Тимбер ("Марсель"), Мартен де Рон ("Аталанта"), Матс Виффер ("Брайтон"), Джастин Клюйверт ("Борнмут"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Теяни Рейндерс ("Манчестер Сити"), Тен Копмейнерс ("Ювентус"), Гус Тил ("ПСВ")

Нападающие: Крисенсио Саммервилл ("Вест Хэм"), Мемфис Депай ("Коринтианс"), Коди Гакпо ("Ливерпуль"), Брайан Бробби ("Сандерленд"), Дониэлл Мален ("Рома"), Ноа Ланг ("Галатасарай"), Ваут Веггорст ("Аякс").

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