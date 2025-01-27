'Ни об Украине, ни о России': чемпион ОИ Верняев признался, о чем больше всего жалеет

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев назвал ошибкой поздравление с победой российских спортсменов на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Наш соотечественник отметил, что после начала полномасштабной войны страны-агрессорки против нашего государства стало понятно истинная позиция атлетов из РФ.

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Об этом Верняев заявил в интервью изданию NV, комментируя свой поступок в Японии, когда он написал слова поздравления россиянам в социальной сети Instagram. Победитель Игр в Рио-де-Жанейро подчеркнул, что жалеет об этом и хотел бы вернуть время назад.

"Не знаю. У нас есть такое, что мы можем поздравить кого-то с победой, и это как-то автоматически произошло. Но со временем мы увидели все немного по-другому. Стало понятно, кто есть кто и какую позицию нужно занимать. Есть люди, которые остались посередине – ни туда, ни сюда. Типа: "Я просто не буду высказываться ни об Украине, ни о России". Даже сейчас есть много таких спортсменов, и я лично их знаю. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я сидел и думал: "Вот бы время повернуть назад". Я признал, что был неправ", – сказал Верняев.

В 2020-м году Олег получил большую порцию критики в сети после того, как отказался называть Россию виновницей войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Верняев признался, что конфликты в сборной Украины помешали ему нормально подготовиться к Олимпиаде-2024.

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