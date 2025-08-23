Невероятная развязка в финала чемпионата мира по корнхолу собрало 1.5 млн просмотров за 2 дня. Видео

В сети стремительно набирает популярность ролик из финала командного чемпионата мира по корнхолу ACL Pro Teams 2025, проходившего в Рок-Хилле (Южная Каролина, США). Главными героями стали 9-летний Кэш Чамнесс из команды Kentucky Kernels и опытный игрок Эрик Дэвис, представляющий Carolina Coasters.

Эпизод, снятый с заключительной серии бросков, показывает, как судьба матча изменилась буквально в последние секунды. Дэвис уверенно отправил два первых мешочка прямо в цель, а его юный соперник лишь оставил свои броски висеть на краю отверстия. На трибунах уже начали праздновать победу фаворита.

Но дальше случилось невероятное. После того как третий мешок Дэвиса не достиг цели, Чамнесс смог добавить снаряд к своим предыдущим трем, висящим на краю. Решающим оказался его последний бросок: мешочек ушел в отверстие, захватив и три предыдущих, обеспечив ребёнку сенсационную победу.

Кадры драматичной развязки опубликовал популярный блогер Figen в соцсети X, и за двое суток ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров. Болельщики называют момент "лучшей иллюстрацией того, что игра не заканчивается до последнего броска".

