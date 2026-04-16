Неубедительная победа не гарантирует полуфинал. Что должен сделать 'Шахтёр', чтобы не проиграть АЗ? Анонсы игры

Сегодня "Шахтер" продолжит свою битву за полуфинал Лиги конференций. Горняки забили 3 мяча в ворота АЗ и зафиксировали классный результат перед ответной игрой. Но на самом ли деле все так уверенно? И каковы шансы украинцев пройти дальше? Рассказывает OBOZ.UA.

3:0 – это красиво. Но неубедительно

Неделю назад была очень сложная игра. АЗ фантастически играл в подстраховку, не дал проявиться донецким вингерам и едва не пробил Ризныка. Но в концовке встречи трижды за 12 минут допустил критические ошибки, которые подопечные Турана использовали по полной. Сложно представить, что три гола в ворота соперника – это всего лишь 0.71 xG! То есть все три точных удара по вероятности даже на гол не дотянули. "Алкмар" с сухим нулем набрал по тому же показателю 0.49. Круто, что перед сегодняшней игрой украинцы имеют аж такой хороший гандикап. Ужасно, что голы пришли только так. Именно поэтому настрой на эту игру неубедительный.

Против "Шахтёра" не будет играть основа. И это пугает

"Никто не хочет выходить на финал с уставшими ногами" – такой фразой главный тренер АЗ Лерой Эхтолд подвел черту под подготовкой к этой игре. И финал это не игра с горняками. "Алкмар" подходит к "Шахтеру" с мыслями о решающей игре Кубка Нидерландов, где ждет "Неймеген" (ныне третий клуб Эредивизи). Имея 3 пропущенных, сыровары кардинально изменили отношение к Лиге конференций – тренер намекнул, что собирается выпускать второй состав.

Проблема нидерландцев в том, что та игра состоится почти сразу, 19-го апреля. Нет времени на отдых для основных футболистов: они могут сотворить чудо и отдать все силы на поле для камбэка с горняками, но потом будут выползать на кубковый матч. Именно поэтому коуч и говорит о тяжелых ногах. На пресс-конференции он заявил, что в воскресенье каждый должен показать себя как можно лучше и для этого надо чем-то жертвовать. Не задействованы на домашний матч против "Шахтера" Парротт, Коопмейнерс и Класи. Так же в лазарете остаются Касиус и нападающий Горнкамп. Ставка будет на молодежь и быстрый гол, то есть того АЗ, как неделю назад, можно не ожидать.

Для тренерского штаба это настоящая проблема – выйдут неизвестные люди. Да, будут те, кого уже разбирали, но молодежь нидерландцев это что-то новое на кураже. Второй состав это всегда сверхсложно; вспомните, как "Аякс" не смог преодолеть "Днепр" на том самом пути к финалу ЛЕ в 2015-м, когда днепряне вышли на поле без Ротаня, Зозули и Федецкого. Эхтолд прагматично говорит, что матч Лиги конференций важен и в следующий раунд "Алкмару" тоже хочется. Соединив новый состав и страстную поддержку домашнего стадиона, мы получаем очень тяжелое испытание для "Шахтера".

Путешествия "Шахтёра" – проблема для команды

Разъезды между Польшей, Украиной и Нидерландами уже сказались на горняках. Команда потеряла очки с ЛНЗ и в Премьер-лиге ситуация напряглась, потому что черкащане сохраняют давление на такую важную первую строчку и единственную возможность хоть как-то попасть в Лигу чемпионов. Интенсивность игр растет и каждая ошибка становится болезненной. Теперь снова надо думать на 2 направления – Туран надеется, что команды хватит на этот важный этап.

Безусловно, мы устали, но сегодня такими не будем. Мы отдохнем. И если имеем цель выйти в полуфинал Лиги конференций, то должны сделать все для этого. То есть то, что мы уставшие, не должно быть оправданием. Мы не знаем, что произойдет через 90 минут. Это трудно, но нужно всегда знать, как решать ситуацию, если что-то такое возникнет - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Из минусов – "Шахтер" гарантированно пропускает от команд, которые представляют угрозу. В этом сезоне в Европе на основных стадиях мы провели на ноль только матчи с "Риекой", "Хамруном" и "Брейдабликом". Часто голы залетают тогда, когда клуб уже мысленно в раздевалке – так было с "Легией" и "Шемроком". Неделю назад повезло, потому что никто особо не бежал вперед. На этот раз АЗ хочет быстрый гол – надо не дать им этого сделать. На этот раз АЗ хочет закрыть комбинационный футбол – то надо их удивить индивидуальностями. Как с "Лехом" не должно произойти при любых условиях. Потому что в полуфинале почти бронирует себе место "Кристал Пэлас", а это главный фаворит ЛК.

УЕФА приводит статистику, что "Шахтер" проиграл все 3 предыдущих двухматчевых противостояния с клубами из Нидерландов. Но сейчас главная преграда не статистика, а обстоятельства. Приедут украинцы на одноименный стадион, которому 20 лет. После обновления это арена вмещает 20 тысяч человек и соберется полнейшая чаша. Для них это настоящая крепость: из 25 матчей этого сезона есть 16 побед и только 2 поражения. Горнякам критически важно не обесценивать ни соперника, ни результат первого матча.

Где смотреть игру?

Выездная игра "Шахтера" против АЗ начнется сегодня в 19:45 по Киеву. Наш потенциальный следующий соперник "Кристал Пэлас" свой матч проведет с "Фиорентиной" тоже на выезде, в 22:00. Все игры Лиги конференций покажет MEGOGO.