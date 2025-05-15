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"Нет мозгов": Леоненко разнес главного бомбардира "Динамо" за матч с "Шахтером"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Нет мозгов': Леоненко разнес главного бомбардира 'Динамо' за матч с 'Шахтером'

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко раскритиковал нападающего команды Владислава Ваната за поведение в финале Кубка Украины. По словам эксперта, украинский форвард должен был получать удаление в игре с "Шахтером" после того, как дважды всего за 10 секунд агрессивно действовал против бразильского легионера "горняков" Марлона.

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Такое мнение Леоненко выразил в интервью изданию Blik, подводя итоги классического противостояния "бело-синих" и "горняков", которое накануне состоялось в Житомире. Экс-форвард подчеркнул, что Ванат, который является лучшим бомбардиров "Динамо" в сезоне, мог подвести свою команду, да и вообще провел крайне неудачный матч.

"Нет мозгов": Леоненко разнес главного бомбардира "Динамо" за матч с "Шахтером"
"Нет мозгов": Леоненко разнес главного бомбардира "Динамо" за матч с "Шахтером"

"На 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Когда ничего не получается и нет мозгов, то надо потолкаться. Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того ни с сего толкает бразильца в спину плечом! Это вторая желтая. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале. Ваната за его поведение я назову худшим игроком матча", – сказал Леоненко.

"Нет мозгов": Леоненко разнес главного бомбардира "Динамо" за матч с "Шахтером"

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и в 15-й раз стал обладателем Кубка Украины. Во время трансляции на камеру попало странное поведение легенды "горняков" Дарио Срны.

"Нет мозгов": Леоненко разнес главного бомбардира "Динамо" за матч с "Шахтером"

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг так называемой ДНР во время финального матча Кубка Украины, продемонстрировав свое отношение к стране-агрессору.

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