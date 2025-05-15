'Нет мозгов': Леоненко разнес главного бомбардира 'Динамо' за матч с 'Шахтером'

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко раскритиковал нападающего команды Владислава Ваната за поведение в финале Кубка Украины. По словам эксперта, украинский форвард должен был получать удаление в игре с "Шахтером" после того, как дважды всего за 10 секунд агрессивно действовал против бразильского легионера "горняков" Марлона.

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Такое мнение Леоненко выразил в интервью изданию Blik, подводя итоги классического противостояния "бело-синих" и "горняков", которое накануне состоялось в Житомире. Экс-форвард подчеркнул, что Ванат, который является лучшим бомбардиров "Динамо" в сезоне, мог подвести свою команду, да и вообще провел крайне неудачный матч.

"На 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Когда ничего не получается и нет мозгов, то надо потолкаться. Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того ни с сего толкает бразильца в спину плечом! Это вторая желтая. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале. Ваната за его поведение я назову худшим игроком матча", – сказал Леоненко.

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и в 15-й раз стал обладателем Кубка Украины. Во время трансляции на камеру попало странное поведение легенды "горняков" Дарио Срны.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг так называемой ДНР во время финального матча Кубка Украины, продемонстрировав свое отношение к стране-агрессору.

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